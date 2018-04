2

Elegir el yogur desnatado

Es probable que a todo el que haya hecho dieta le suene el clásico menú detallado de lo que se puede comer durante la semana. Y entre los postres sugeridos suele estar el yogur desnatado. Pero si lo prefiere natural, no se preocupe.

Explica el dietista-nutricionista Ramón de Cangas que él prefiere tomar el natural sin azúcar. De hecho, afirma que "hay más evidencia [científica] sobre el yogur entero en cuanto a prevención cardiovascular y metabólica e incluso sobre su eficacia en la prevención de la obesidad que sobre el desnatado. Se ha visto que la grasa de los lácteos, aun siendo saturada, no parece perjudicial para la salud porque no todos los ácidos grasos saturados son iguales y porque la matriz en la que se encuentran también importa. La matriz de los lácteos es interesante y no parece que los lácteos enteros sean un problema".