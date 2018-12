Cronología de La Manada: cinco condenados y una víctima

La Audiencia Provincial de Navarra ha rechazado la petición de la fiscalía de agresión sexual (esta pedía 22 años de prisión) y ha condenado a los acusados a nueve años de cárcel por "abuso sexual continuado", pero no por violación. La decisión judicial ha incluido el voto particular de uno de los magistrados que ha pedido la absolución. Se les ha impuesto, además, cinco años de libertad vigilada y un indemnización a la víctima de 50.000 euros (10.000 cada uno). Durante la lectura del fallo, decenas de manifestantes se han congregado a las puertas de la Audiencia y han coreado lemas como "es violación, no es abuso" o "esta justicia es una mierda".