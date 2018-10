Expulsado del Ejército el militar de La Manada

El soldado Alfonso Jesús Cabezuelo, uno de los cinco miembros de La Manada condenado a nueve años de cárcel por abusos sexuales continuados a una joven en los Sanfermines de 2016 ha sido expulsado del Ejército. El militar se encontraba actualmente en servicio activo sin destino por imperativo legal. El Ministerio de Defensa ha acordado causar su baja en virtud tras resolver un expediente administrativo que se le había abierto “por condena por delito doloso”, a raíz de la sentencia de la Audiencia Provincial de Navarra, que aún no es firme, por la que se le hallaba culpable por la agresión acaecida en Pamplona.

El ministerio ha rescindido “el compromiso que tenía adquirido con las Fuerzas Armadas hasta la edad de 45 años y la pérdida de su condición de militar”. La resolución ha sido publicada esta mañana en el Boletín Oficial de Defensa. Tras conocerse el ingreso en prisión de Cabezuelo por los abusos de los Sanfermines de 2016, decretó la suspensión inmediata de funciones del militar de La Manada, una medida que no acarreaba el cese de su pertenencia al Ejército.

Cuando pasaron seis meses desde esa decisión, el Ministerio de Defensa se vio obligado a levantar esa suspensión y reincorporarlo al servicio activo, si bien no se le asignó destino. En esta situación, Cabezuelo, aunque no trabajaba, cobraba la retribución básica y el complemento correspondiente a su empleo (sin una reducción del 25% como hasta ahora), pero no percibía los complementos específicos asociados al destino. Cabezuelo no era militar de carrera, sino que había firmado un contrato con las Fuerzas Armadas que lo vinculaba con el cuerpo hasta los 45 años.

Antes de ser detenido y condenado por el abuso sexual de una joven durante los Sanfermines de 2016, Cabezuelo prestaba servicio en el II Batallón de la Unión Militar de Emergencias en Morón (Sevilla). Además de la causa de Pamplona, el militar está imputado por otro delito de abuso sexual por un caso similar en Pozoblanco junto con otros tres miembros de La Manada. Él, además, es el único sobre el que pesa otra acusación por maltrato, por abofetear a la víctima cuando ella se negó a practicarle una violación.