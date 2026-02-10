Última hora de la actualidad política, en directo | El Congreso celebra su primer pleno del periodo de sesiones
El Consejo de Ministros tiene previsto declarar zona catastrófica los territorios afectados por la borrasca en Andalucía
El Congreso celebra este martes su primer pleno del periodo de sesiones con el eco de las elecciones de Aragón, tras las que el PP (ganador con 26 diputados) necesitará a Vox para formar Gobierno. Además, el Consejo de Ministros tiene previsto declarar zona catastrófica los territorios andaluces afectados por la borrasca durante las últimas semanas. Mientras, en Extremadura, la presidenta en funciones, María Guardiola, que a día de hoy no cuenta con el apoyo de Vox, será propuesta este martes por el titular de la Asamblea regional, Manuel Naharro, para seguir al frente del Gobierno autonómico, cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.
En las conversaciones y corrillos de dirigentes del PP que acudieron este lunes a la reunión de la Junta Directiva Nacional se palpaba el desconcierto. Nadie acertaba a encontrar una explicación sobre por qué Vox sigue subiendo cada vez que se abren las urnas, con independencia de la estrategia que el PP despliegue para tratar de frenarlos. El PP de Aragón llevó cabo una campaña muy diferente a la de María Guardiola en Extremadura, que fue más de perfil bajo y de enfoque regionalista. Jorge Azcón se fajó en la arena, en cambio, con muchos más debates y entrevistas, en una campaña en clave nacional que al final tuvo que reorientar hacia la radicalización para intentar atraer a los indecisos con la extrema derecha. Pero tampoco le ha funcionado, y los ultras se han disparado y han duplicado sus escaños hasta casi al 18% de los votos, mientras el PP ha perdido dos diputados, aunque se mantiene en el 34%. El 43% de Guardiola se ve ahora con otros ojos en el PP. “Nadie da con la tecla para frenar a Vox”, lamentaban ayer distintos cuadros populares, resignados a que los ultras sigan creciendo, ahora en la siguiente etapa de Castilla y León, mientras mantienen el bloqueo en Extremadura y está por ver si también en Aragón.
Mientras pasean por el centro de Teruel, a José y a Ignacio se les ve a la legua que son padre e hijo. El primero es economista y tiene 48 años. El segundo estudia grado de Administración y Dirección de Empresas y cuenta los 18. Los dos se apellidan Gonzalo. Los dos visten con estilo muy parecido: pantalones rectos y abrigos acolchados de corte clásico, aunque el mayor lleva un peinado más tradicional y el joven rapado el cogote. Los dos miran con rasgos compartidos. Los dos destilan un desprecio manifiesto al presidente Pedro Sánchez. Los dos quieren un control más estricto de “los inmigrantes ilegales” y no consideran que la violencia de género sea un concepto como tal. Los dos votaron este 8 de febrero en las elecciones autonómicas de Aragón con el propósito de que su papeleta tuviera “eco nacional”. El padre se decantó por el Partido Popular; el hijo, sin embargo, por Vox.
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este martes 10 de febrero.
El Congreso celebra hoy su primer pleno del periodo de sesiones.
En el Senado, el presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ), Miguel Polo, comparecerá ante la comisión de investigación de la dana para explicar la actuación del organismo en el episodio trágico de octubre de 2024.
El Consejo de Ministros tiene previsto declarar zona catastrófica los territorios andaluces afectados por la borrasca durante las últimas semanas.
En Extremadura, la presidenta en funciones, María Guardiola, que a día de hoy no cuenta con el apoyo de Vox, será propuesta este martes por el titular de la Asamblea regional, Manuel Naharro, para seguir al frente del Gobierno autonómico, cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.
