Última hora de la actualidad política, en directo | El Congreso celebra su primer pleno del periodo de sesiones

Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este martes 10 de febrero.

El Congreso celebra hoy su primer pleno del periodo de sesiones.

En el Senado, el presidente de la Confederación Hidrográfica de Júcar (CHJ), Miguel Polo, comparecerá ante la comisión de investigación de la dana para explicar la actuación del organismo en el episodio trágico de octubre de 2024.

El Consejo de Ministros tiene previsto declarar zona catastrófica los territorios andaluces afectados por la borrasca durante las últimas semanas.

En Extremadura, la presidenta en funciones, María Guardiola, que a día de hoy no cuenta con el apoyo de Vox, será propuesta este martes por el titular de la Asamblea regional, Manuel Naharro, para seguir al frente del Gobierno autonómico, cuyo pleno de investidura tiene como fecha límite el 3 de marzo.