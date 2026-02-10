El ‘sorpasso’ de Vox al PSOE a pie de calle en Teruel: “Es más radical que el PP”

Mientras pasean por el centro de Teruel, a José y a Ignacio se les ve a la legua que son padre e hijo. El primero es economista y tiene 48 años. El segundo estudia grado de Administración y Dirección de Empresas y cuenta los 18. Los dos se apellidan Gonzalo. Los dos visten con estilo muy parecido: pantalones rectos y abrigos acolchados de corte clásico, aunque el mayor lleva un peinado más tradicional y el joven rapado el cogote. Los dos miran con rasgos compartidos. Los dos destilan un desprecio manifiesto al presidente Pedro Sánchez. Los dos quieren un control más estricto de “los inmigrantes ilegales” y no consideran que la violencia de género sea un concepto como tal. Los dos votaron este 8 de febrero en las elecciones autonómicas de Aragón con el propósito de que su papeleta tuviera “eco nacional”. El padre se decantó por el Partido Popular; el hijo, sin embargo, por Vox.

“El PP tiene muchas cosas buenas y en Aragón lo han hecho bien”, considera Ignacio, que este domingo votó por primera vez tras cumplir la mayoría de edad recientemente, en unos comicios en los que el Partido Popular ganó, pero retrocedió dos escaños y Vox duplicó su resultado. “Pero Vox me gusta más”, añade. “Veo que Abascal controla muy bien el tema de la inmigración. No se puede admitir a todo el mundo, los que delincan, que se vayan a su país”, apunta el joven en la céntrica plaza del Torico, a mediodía de este lunes. Los carteles electorales aún cuelgan de los muros de la ciudad de Teruel, de 37.000 habitantes, apenas unas horas después de conocerse el resultado de las urnas autonómicas, que ha dejado un escenario inédito en una de las tres capitales de provincia de Aragón: Vox escala hasta la segunda posición y supera al PSOE, con casi mil votos más que los socialistas.

El otro motivo principal de Ignacio para optar por los ultras es la bajada desaforada de impuestos. Durante la conversación, es su padre quien lleva la voz cantante en el discurso. José saca a relucir los casos de corrupción que rodean al PSOE, se refiere en concreto al polémico parador de Teruel, afirma que Sánchez “nunca ha ganado unas elecciones” —no recuerda las de 2019 posteriores a la moción de censura—, se queja de los efectos de la ley de solo sí es sí, está radicalmente en contra de “cualquier violencia” contra las mujeres, conoce del presunto caso del alcalde Móstoles —quiere que se le condene si es culpable— y continúa de vuelta con el tema de los inmigrantes. Los respeta, dice, pero que vengan a España “con contrato de trabajo”. Sabe de la regularización anunciada por el Gobierno central. “Y hay quienes maltratan a las personas LGTBI, a mí me da igual lo que cada uno haga en su cama”, apostilla. Tanto José como Ignacio desdeñan que se relacione a Vox con la extrema derecha.

Carteles electorales de Vox en una céntrica calle de Teruel. Samuel Sánchez

En el rato que hablan, por la plaza del Torico no paran de pasar mujeres con velo islámico, ciudadanos con origen subsahariano o latino. Algunos de los cuales trabajan en los bares cercanos. Padre e hijo, como la mayoría de consultados, describen Teruel como una ciudad sin problemas de seguridad por la inmigración, “salvo en algunas calles”. Hay quien destaca el “choque cultural” entre quienes son “muy antiguos”. Según datos del Ejecutivo autonómico, la ciudad tenía a finales de 2024 un 11,3% de población extranjera.

Por último, José e Ignacio dibujan un panorama para los jóvenes sin vivienda digna ni niveles de vida como los de antes —señalan—, como otras de las razones para dar un giro a “todo” con quienes no han tenido responsabilidad de gobierno más allá de la corta experiencia en los ejecutivos autonómicos con el PP —y en el centenar de ayuntamientos que siguen compartiendo—.

4.158 votos para Vox

El Partido Popular ganó este domingo en Teruel con 5.367 votos y un 30,4% del total del censo. Vox se disparó hasta la segunda posición, con 4.158 papeletas y un 23,6%. Y el PSOE cayó a la tercera, con 3.076 sufragios y un 17,4%.

En los anteriores comicios autonómicos de 2023, el PP también quedó en el primer puesto, pero con casi mil votos más, 6.237. Los socialistas obtuvieron 2.715 y la formación de Santiago Abascal se quedó en los 2.421. Mirando aún más atrás, en 2025, el PP logró la victoria con 4.832 votos. Podemos se metió en segundo puesto, con 3.208 y el PSOE, en segundo lugar, con 2.842.

De hecho, si se amplía la lupa dentro del mapa, se puede observar cómo el verde de Vox colorea este 8-F varias de las calles de Teruel, quedando en la primera posición en varias secciones censales, las que rodean al centro de la ciudad, donde sí gana el PP. La victoria de la formación de Santiago Abascal se extiende a los municipios circundantes, como Villastar, donde los ultras consiguen la victoria con hasta el 33% del resultado. De vuelta en el centro, a pocos metros de la plaza del Torico, el cartel de la sede de Vox se puede ver con claridad en la calle Ramón y Cajal. “¡Mira, los de Vox!“, celebra una mujer de unos 60 años a su paso. En los locales próximos hay boutiques de ropa local, tiendas de jamón de Teruel, varias sucursales bancarias y establecimientos de vestimenta medieval. En pocos días, la ciudad celebra Los Medievales, cuando da un salto en el tiempo y se traslada al siglo XIII, escenario de la leyenda de los amantes.

Venta de objetos medievales en una tienda de Teruel. Samuel Sánchez

Teruel es una ciudad donde la edad media fue de 44,59 años en 2025 y de 44,12 en 2023. Hay mucho funcionario y la renta media neta por persona ronda los 16.000 euros. El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, ha repetido como aspirante en estas elecciones autonómicas tras haber ejercido ya como vicepresidente del Gobierno autonómico antes de la salida abrupta de los ultras en verano de 2024. Y fue portavoz del partido en el Ayuntamiento de Teruel, donde votó este domingo.

Una circunstancia que, para Guillermo Quiles, estudiante de cocina de 19 años, supone un añadido a la hora de haber cogido la papeleta de Vox porque presupone que Nolasco luchará más por su tierra que otros. Más en una provincia donde el sentimiento de olvido por parte de las instituciones es muy palpable, y que en su momento capitalizó mayoritariamente Teruel Existe, que sigue resistiendo pese al empuje de las fuerzas de la derecha. “Vox es más radical que el PP. Y ayuda a los agricultores”, resume Quiles, que viste ropa deportiva junto a su motocicleta de Motocross y comparte con José e Ignacio muchas de las demandas. Otros, como Pedro (que no quiere dar su apellido), funcionario en el Ayuntamiento y licenciado en Derecho, añade “los problemas del ferrocarril” a su lista de motivos para haber votado a Vox. Tiene 61 años y antes optaba por el PP. “No me convence Feijóo a nivel nacional, si estuviera la otra... es la única que le planta cara a Sánchez”, agrega el sexagenario, en referencia a Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.