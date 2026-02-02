Feijóo, sobre la dimisión de Mazón: “Se da cuenta de que, cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte”

Alberto Núñez Feijóo está más acostumbrado al papel de presidente de un Ejecutivo autonómico, el de la Xunta de Galicia, que al de jefe de la oposición. Por eso se mueve bien cuando le toca jugar a la defensiva, devolviendo el balón, como así le ha correspondido este lunes durante su cita en la comisión de investigación de la dana de Valencia en el Congreso. “Ha sido un buen ensayo”, destacó el líder del PP al término de su intervención, ante la decena de diputados populares que le habían arropado y comparando la jornada de hoy con una sesión de control de su futuro —e hipotético— Gobierno.

Desde las once de mañana, la sala Prim del Congreso vivió tres horas y media muy tensas en las que Feijóo se encaró no solo con diputados muy mediáticos como Gabriel Rufián —el portavoz de ERC lo tachó de “mentiroso” y de ser un “cuñado”—, sino también contra la presidenta de la comisión de la dana. La socialista Carmen Martínez lo llamó al orden en varias ocasiones cuando el jefe del Partido Popular desviaba el foco hacia el accidente de trenes de Adamuz, para cargar contra el presidente Pedro Sánchez, o hacia las 800 víctimas de ETA, durante el intercambio de palabras con Oskar Matute, parlamentario de EH Bildu.

“¡Me ha llamado al orden por contestar y por no contestar!”, repetía Feijóo a la presidenta, desafiante y muy cómodo. Una tranquilidad que se rompió cuando el diputado de Sumar Alberto Ibáñez le acusó de que hubiera consignado ante la jueza de Catarroja sus WhatsApp con Carlos Mazón justo el día de Nochebuena para tapar la trascendencia la repercusión de dichos mensajes. El líder del PP, ahí sí nervioso y con difícil escapatoria, defendió que el momento escogido fue el 24 de diciembre para “hacerlo a la mayor celeridad posible” tras el requerimiento de la magistrada. El acta notarial del registro de los mensajes, sin embargo, databa de dos días atrás, por lo que podría haber enviado el escrito al juzgado antes y no durante el señalado festivo, como censuró Ibáñez.

A las 11 de la mañana arrancaba este lunes la comparecencia de Feijóo, una de las más cruciales de la comisión de investigación de la dana en el Congreso. Y no tanto por las competencias sobre la catástrofe del cargo público, sino por todo lo que tenía que decir Feijóo sobre la gestión del entonces president, Carlos Mazón, como líder de su partido, así como sobre la conversación que mantuvo durante la trágica jornada con el jefe del Consell, cuyo contenido íntegro fue depositado ante el juzgado de Catarroja por orden de la magistrada. Un cruce de WhatsApp que empezó a las 19.59 horas del 29 de octubre 2024, cuando ya había terminado la comida de más cuatro de horas en El Ventorro, que concluyó a las 23.57 y que incluía un mensaje en el que Feijóo pedía a Mazón que llevase “la iniciativa de comunicación”.

Este lunes, casi un mes después de declarar ante la jueza Nuria Ruiz Torraba, Feijóo ha interpretado esas palabras bajo el argumento de que no buscaba controlar el relato, sino que pedía a Mazón informar a la población. “Que diera información a la gente para intentar liderar esa emergencia. Que liderase la información como hizo en el incendio del edifico de Campanar en Valencia”, sostuvo.

El líder del PP ha reiterado además que carecía de toda competencia sobre la gota fría, ha descargado nuevamente las culpas sobre el Gobierno central y la Confederación Hidrográfica del Júcar y ha sumado el siniestro de Adamuz como arma en el contraataque. La nota distintiva llegó cuando el diputado de Junts Josep María Cervera cuestionó al líder del PP por qué Mazón dimitió como president solo después de un año de la dana y tras enfrentarse a la rabia de las víctimas cara a cara en el homenaje de Estado.

“Mazón se da cuenta que uno puede opinar lo que quiera, pero cuando la gente no te da la razón, lo más honesto es irte”, alegó Feijóo, que miró a los ojos a Cervera, que intervenía en catalán, sin apoyo ni de los subtítulos ni los audífonos. “El señor Mazón acreditó que la tensión social y la sensación en al calle es que tiene responsabilidades. Y que sea el único, le reconcilia en parte con los hechos. No hay un solo alto cargo del Gobierno de España que no ha asumido ninguna responsabilidad”, remachó el líder del PP.

Otro de los momentos más broncos se produjo cuando el líder del PP eludió contestar las preguntas del portavoz de EH Bildu, Oskar Matute. “A los ciudadanos españoles les dijo que estaba siendo informado a tiempo real”, recordó el diputado abertzale. “¿Cuándo piensa dimitir si usted ya ha mentido? Si a la jueza le dijo que no era tiempo real, sino de manera puntual", inquirió Matute. En lugar de ceñirse a la gota fría, y siguiendo el guion del PP en sus encontronazos parlamentarios con la formación abertzale, Feijóo contestó que es un “insulto” hablar de “verdades y mentiras” siendo un diputado de EH Bildu, considerando las “800 víctimas...” de ETA. “¡Usted me está hablando de cuerpos sin vida y delitos! ¿Cómo me puede preguntar esto?“, se desgañitó.

Justo después, Rufián apuntó a que el modus operandi del PP con Adamuz, con la minitregua política, fue distinto al de la dana. “Han aprendido la lección, no lo hicieron bien”, indicó el portavoz de Esquerra mientras los diputados del PP aplaudían con golpes en los pupitres a Feijóo. “Algunos aplaudían igual a Casado. Pasado mañana van a dar aplausos a otra”, se jactó Rufián en alusión a Isabel Díaz Ayuso. “Si yo fuera presidente del Gobierno ya me habría llamado asesino y habría traído un trozo de carril y lo habría puesto en el escaño”, espetó Feijóo.

La diputada de PSOE, Marta Trenzano, no preguntó apenas nada a Feijóo. “El PP lo hizo con el 11-M, el Prestige y la dana”, rememoró la diputada socialista. “Primero, el relato; luego, la verdad. Ha venido con una estrategia clara: diluir responsabilidades. Cuando gobierna el PSOE, se está en el puesto de mando, se comparece. Cuando gobierna el PP, se esconde”, sentenció Trenzano.