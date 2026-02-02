Última hora de la actualidad política, en directo | Núñez Feijóo comparece en la comisión del Congreso sobre la dana
Cerdán y Antonio Hernando están citados este lunes ante el juez que investiga a Leire Díez
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, comparece este lunes ante la Mesa de la Comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana de 2024 que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia. La mesa, con mayoría de PSOE y Sumar, acordó citar a comparecer al líder del PP para que dé explicaciones sobre la información que recibió de la catástrofe y sus declaraciones públicas posteriores. Además, este lunes, Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE investigado en el caso Koldo, y el alto cargo socialista Antonio Hernando están citados a declarar como testigos ante el juez que investiga a la exmilitante Leire Díez por presuntas maniobras para conseguir información contra fiscales y mandos de la UCO.
'Podcast' | Aliança Catalana y la ultraderecha que se disfraza de izquierda
La ultraderecha catalana vive un auge sin precedentes con el ascenso de Aliança Catalana, una formación que combina el independentismo con un discurso marcadamente antiinmigración. Fundado por Silvia Orriols, el partido ha canalizado el malestar ciudadano por temas como la vivienda o la inmigración y, según los últimos sondeos, podría arrebatar votos a Junts hasta el punto de disputarle el tercer lugar en el Parlament. Su crecimiento ha sacudido el tablero político catalán y ha obligado a otros partidos a modificar su discurso, incorporando términos y preocupaciones que hasta ahora eran patrimonio de la extrema derecha. El fenómeno de Aliança Catalana recuerda en algunos aspectos al ascenso de Vox, aunque con diferencias ideológicas notables: mientras Vox enarbola el nacionalismo español, Aliança se declara independentista catalana. No obstante, ambas formaciones comparten la retórica antisistema, el rechazo a la inmigración y la apropiación de símbolos tradicionalmente asociados a la izquierda, como la defensa de la diversidad sexual o los derechos sociales, que utilizan para apuntalar su discurso xenófobo. La estrategia discursiva de Orriols se asemeja a la de figuras como Marine Le Pen o Geert Wilders, camuflando su mensaje de ultraderecha bajo una apariencia más moderna y europeísta. En este episodio dialoga con Ana Fuentes nuestro compañero Ángel Munárriz, periodista de la sección de política de EL PAÍS. Munárriz analiza el impacto político de Aliança Catalana, su retórica, las reacciones de los partidos tradicionales y la forma en que esta nueva extrema derecha logra camuflar su mensaje para atraer a votantes desencantados, incluso entre antiguos electores de izquierdas.
A apenas una semana de las elecciones autonómicas en Aragón, la segunda oleada del sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra que la campaña electoral ha beneficiado más a unos que otros. Así, el PP sube un escaño en la estimación, hasta los 30, a cuatro de la mayoría absoluta, lo que supone dos más de los que obtuvo en las urnas en 2023. En ese lapso entre ambas encuestas —la anterior se publicó el pasado 23 de enero— el PSOE pierde otros dos diputados y pasaría de 23 asientos en las Cortes aragonesas a 17, lo que supondría su peor marca en el territorio, hasta ahora fijada en los 18 escaños que obtuvo en las elecciones de 2015. Vox permanece igual, esto es, mucho más fuerte: con 13 escaños según la estimación, respecto a los siete de los anteriores comicios. Y en el fragmentado espacio a la izquierda del PSOE —con las candidaturas por separado de Chunta Aragonesista (CHA), IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde, a las que se suman las de los regionalistas Aragón Existe y el Partido Aragonés (PAR)— los más beneficiados son IU-Sumar, que mejoran en un escaño sus perspectivas desde el anterior sondeo y se quedarían en dos. Esta segunda oleada mantiene la misma estimación para Podemos y el PAR, que se quedarían fuera de las Cortes.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, está citado este lunes ante la comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana que dejó 230 muertos solo en la provincia de Valencia el 29 de octubre de 2024. Será interrogado casi un mes después de haber declarado como testigo ante la jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada de la instrucción de una causa penal en la que están imputados la ex consellera de Interior Salomé Pradas y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.
El líder de los populares se someterá a las preguntas de los comisionados de los distintos grupos parlamentarios que, entre otras cosas, le pedirán explicaciones por haber permitido que Carlos Mazón continuara como presidente de la Generalitat y del partido en la Comunidad Valenciana tras la catástrofe. Los distintos portavoces también le pedirán datos sobre los mensajes que intercambió con Mazón el día de autos y por su afirmación del 31 de octubre de 2024 de que había estado informado “en tiempo real” por el entonces responsable autonómico.
Durante su declaración ante la jueza el pasado 9 de enero, Feijóo admitió que tras la riada no podían “en ningún caso” provocar una crisis política. En su opinión, Mazón no tenía que dimitir, sino dedicarse a la reconstrucción y lograr aprobar presupuestos autonómicos. Según su relato, fue un día después del funeral de Estado por las víctimas, celebrado al cumplirse un año de la tragedia, cuando Mazón le confirmó que iba a dejar su cargo. Feijóo le preguntó si era “una decisión meditada” y Mazón le dijo que sí. “Bueno, habíamos quedado en hablar”, replicó el líder popular, a lo que el entonces todavía presidente le contestó: “Bueno, ya te la estoy diciendo ahora mismo, esta es mi decisión”.
El equipo de Feijóo enmarca esta comparecencia en una estrategia electoral del PSOE para ayudar a su candidata, la exministra Pilar Alegría, en la última semana de campaña de las elecciones de Aragón de este domingo, 8 de febrero. “Es un acto electoral del PSOE de Aragón en Madrid para intentar echar un cable a Alegría”, aseguran fuentes de la dirección del partido.Además, avanzan que Feijóo acude “tranquilo” a esa comparecencia porque trasladará lo que ya expuso ante la jueza de la dana, aunque haya portavoces como el republicano Gabriel Rufián que querrán hacer “méritos” porque representa el “sanchismo de nuevo cuño y está en fase de ganar puntos”, según fuentes próximas al líder del PP.
Ante la jueza, Feijóo admitió una contradicción y un error en su comentario de que Mazón le había informado desde el lunes anterior a la riada (que en realidad fue un martes). Los distintos portavoces tienen intención de echarle en cara que aquel día se centrara en recomendar a Mazón que llevara “la iniciativa de comunicación”, que consideraba “clave”, en lugar de preguntarle por la situación de la ciudadanía. Feijóo se puso en contacto con Mazón por WhastApp a las 19.59 tras tener noticia por teletipos de la evolución de las lluvias y el president le contestó a las 20.09. También escribió a las al presidente de Castilla la-Mancha, el socialista Emiliano García-Page, y al andaluz, Juanma Moreno.
Respecto a la comida de Mazón en El Ventorro, dijo desconocer a qué hora salió el ‘expresident’ del restaurante. Además, defendió que Mazón no cambió de versión sobre sus actividades de aquel día, sino que hizo “concreciones con minutaje de las actuaciones”. Feijóo también remarcó en su declaración judicial la necesidad de declarar la emergencia nacional, cargó contra la falta de información por parte del Gobierno, insistió en que nadie se puso en contacto con él para informarle como presidente del PP y explicó que el día de la riada no habló con Pradas ni con ninguna persona que estuviera en el Cecopi.
Asimismo, argumentó que en estos casos las decisiones las toman los órganos competentes, no los políticos, si bien éstos pueden tomar decisiones distintas a las adoptadas por los órganos administrativos. En todo caso, señaló que la gestión de las emergencias las asume la consejería con competencias en materia de protección civil.
Tras la comparecencia de Feijóo, ya en sesión vespertina, la comisión de investigación del Congreso recibirá a María Amparo López Boluda, gestora de llamadas del 112, para que informe sobre la actuación de ese servicio el día de la tragedia. (EP)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora de la actualidad política, en este lunes 2 de febrero.
