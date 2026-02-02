Antonio Hernando reconoce una reunión con Leire Díez en la que ella ofreció información de la policía patriótica contra Sánchez

El juez le ha tomado declaración como testigo en el marco de la causa en la que investiga a la exmilitante socialista y al empresario Pérez-Dolset por tráfico de influencias

El actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, ha reconocido este lunes ante el juez haberse reunido con la exmilitante del PSOE Leire Díez en abril de 2024. En su declaración, ha explicado que ella en esa reunión ofreció información de las investigaciones que la “policía patriótica” llevaba a cabo sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y sus hijas. Hernando, al igual que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, estaba citado como testigo ante el magistrado que mantiene imputada a Díez y al empresario Javier Pérez-Dolset acusados de dirigir, presuntamente, un “plan delictivo” cuyo objetivo era desacreditar a las cúpulas de los investigadores contra la corrupción (en Guardia Civil y en Fiscalía) para “malbaratar” causas que afectaban a políticos y empresarios afines.

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, había llamado a declarar al político y al exdiputado con la intención de esclarecer el motivo de las reuniones de Díez y Pérez Dolset, quienes están investigados por delitos de tráfico de influencias y cohecho. Hernando ha llegado sobre las nueve de la mañana, una hora y media antes de la cita, para evitar ser captado por las cámaras que durante toda la mañana se han acumulado frente a los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid. Dentro, ha pasado horas leyendo un libro en los bancos del pasillo del juzgado y ha evitado cruzar palabras con Cerdán, que llegaba justo antes de que comenzara la declaración a las 10.30 de la mañana.

Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS han precisado que la reunión, según Hernando, fue convocada por la secretaría de Organización aunque no ha recordado exactamente quién la agendó, y que se desarrolló en la sala de reuniones de la sede de Ferraz. Allí, acudieron también el entonces director de Comunicación del partido Ion Antolín y el entonces ‘número dos’ de Cerdán en la secretaría, Juan Francisco Serrano, además del propio Cerdán, Leire Díez y Pérez-Dolset. Él estuvo solo 20 minutos, porque “llegó tarde y se fue pronto”, pero, en total, la cita se alargó unos 40 minutos.

Hernando ha relatado que en ese periodo se habló de los seguimientos que la “policía patriótica” estaba realizando a Sánchez, a su entorno y a sus hijas porque querían “boicotear” la candidatura a la presidencia del Gobierno. Él ha dicho que ya conocía a Leire Díez de “mítines en Cantabria” y que, en cambio, no había visto ni volvió a ver más al empresario Pérez Dolset. Según su versión, la exmilitante del PSOE no ofreció nada a cambio de la información, ni reclamó dinero por alguno de estos datos. Él luego habló con la abogada del PSOE y pusieron esta información a disposición de la Audiencia Nacional, sin éxito —ha dicho— porque el juez la desestimó.

En el marco de su declaración, que ha durado hora y media, ha señalado también que de los detalles de ese encuentro no llegó a informar luego a sus superiores. A la salida del juzgado, Hernando no ha podido evitar toparse con las cámaras y ha sido recibido, además, por varias decenas de funcionarios al grito de “ea, ea, ea, la Justicia se cabrea”.

Santos Cerdán, a su llegada este lunes a los Juzgados de Plaza de Castilla (Madrid). Borja Sánchez-Trillo (EFE)

La propia Díez ya había reconocido en su declaración el pasado 17 de noviembre que mantuvo dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede del PSOE. El empresario Pérez Dolset confirmó su presencia en este encuentro en el que, supuestamente, querían presentar al partido pruebas de que las cloacas del Estado habían actuado contra ellos en un momento en el que Sánchez había dejado una reflexión a la ciudadanía tras la imputación de su esposa Begoña Gómez. Pérez Dolset matizó que a una de las citas había acudido Hernando cuando éste era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno.

Bajo el foco hay otras reuniones de Díez a lo largo de distintas fechas entre 2024 y 2025, como la que tuvo con el empresario Alejandro Hamlyn (condenado por un fraude de hidrocaburos) desde el despacho del abogado Jacobo Teijelo, que co-dirige la defensa de Cerdán en un asunto de corrupción; o la que tuvo con el fiscal que trabajó en Anticorrupción Ignacio Stampa. Las contradicciones de Díez pasan porque ella asegura que todos estos encuentros se produjeron bajo el paraguas de un trabajo periodístico de investigación y al margen del PSOE, si bien en una grabación que realizó el fiscal Stampa se le escucha decir que es “la persona que ha puesto el PSOE” para indagar en las cloacas policiales y judiciales y la “mano derecha de Santos Cerdán”.