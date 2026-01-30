Por qué ahora, cómo afecta a las causas judiciales y cuáles son las consecuencias políticas: las claves de la renuncia de Ábalos al acta de diputado

La decisión del exsecretario de Organización del PSOE puede afectar a la situación procesal de terceros, como Santos Cerdán, y allanar el camino al Gobierno en votaciones complicadas en el Congreso