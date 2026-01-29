Ábalos, tras renunciar a su acta: “No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación”

El exministro de Transportes José Luis Ábalos se ha pronunciado este jueves a través de su cuenta de X (a cargo de su hijo desde que ingresó en prisión provisional) para explicar la decisión que tomó este miércoles de renunciar a su acta de diputado en el Congreso. Ha señalado que tras ser “privado de todo ingreso y protección social” ha tenido que dejar el escaño para mantener sus compromisos familiares y “afrontar” su defensa ante el Tribunal Supremo. “No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación”, ha indicado.

Ábalos ha planteado dos cuestiones ante “grandes interpretadores y ante tanta expectación levantada” por su renuncia al acta de diputado. “He agotado todas las posibilidades al alcance de mi mano, pero una vez desprovisto de todos mis derechos y deberes, y despojado de toda función, díganme ustedes y dígame la Cámara cuál es la figura y en qué consiste ser diputado”, ha apuntado en su primer interrogante.

Seguidamente, escribe: “Privado de todo ingreso y protección social, díganme también de qué vivo para mantener los compromisos con mi familia y afrontar mi defensa”. Y añade: “No me ha quedado otra más que retirarme y optar por la jubilación. ¡Objetivo conseguido!”.

La Mesa del Congreso se reunió este miércoles tras recibir la petición de Ábalos de renunciar a su escaño y decidió que su salida se hiciese efectiva. Los letrados de las Cortes estudian ahora si con esta renuncia el exdiputado recupera el derecho a la indemnización que el Congreso contempla para los parlamentarios cuando dejan de serlo —en aras de facilitarles su reingreso en la vida laboral—. Dicha compensación no está prevista como una pensión y supone un máximo de 18 pagas para quienes hayan estado más de cuatro legislaturas en el Congreso. Ábalos ha sido diputado durante siete.

Ábalos permanece en prisión provisional desde el 27 de noviembre, cuando el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente atendió a la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares dirigidas por el PP. El instructor del denominado caso Koldo consideró que había riesgo de fuga de cara al juicio por presuntas irregularidades en los contratos de mascarillas que suscribió el Ministerio de Transportes durante la pandemia. La vista oral está prevista que se empiece a celebrar en abril.

La decisión del exministro de renunciar a su acta de diputado tendrá consecuencias directas en el caso Koldo, que se investiga entre la Audiencia Nacional y el Supremo. Es en el alto tribunal donde se concentra toda la investigación relativa a Ábalos. El magistrado Puente mantiene viva una pieza principal sobre los presuntos amaños de contratos públicos para comprar mascarillas en plena pandemia; y otra pieza separada sobre adjudicaciones irregulares de obra pública en la que también figura como investigado el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Fuentes jurídicas consultadas por EL PAÍS indican que el Supremo retendrá la competencia sobre la primera, por lo que seguirá adelante con el juicio, mientras que lo más probable es que la segunda pieza quede en manos de la Audiencia Nacional.

Esto sucede porque Ábalos al dejar el escaño del Congreso pierde el aforamiento ante el Supremo. No hay ninguna norma que fije expresamente cuándo queda atada la competencia del alto tribunal, pero sí hay doctrina al respecto: un acuerdo del Pleno de su Sala de lo Penal de diciembre de 2014. El texto determina que una vez que se dicta apertura de juicio oral “queda definitivamente fijada la competencia del tribunal de enjuiciamiento, aunque con posterioridad a dicha fecha se haya perdido la condición de aforado”.