La exministra Pilar Alegría se arriesga al peor resultado del PSOE en Aragón

A apenas una semana de las elecciones autonómicas en Aragón, la segunda oleada del sondeo de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER muestra que la campaña electoral ha beneficiado más a unos que otros. Así, el PP sube un escaño en la estimación, hasta los 30, a cuatro de la mayoría absoluta, lo que supone dos más de los que obtuvo en las urnas en 2023. En ese lapso entre ambas encuestas —la anterior se publicó el pasado 23 de enero— el PSOE pierde otros dos diputados y pasaría de 23 asientos en las Cortes aragonesas a 17, lo que supondría su peor marca en el territorio, hasta ahora fijada en los 18 escaños que obtuvo en las elecciones de 2015. Vox permanece igual, esto es, mucho más fuerte: con 13 escaños según la estimación, respecto a los siete de los anteriores comicios. Y en el fragmentado espacio a la izquierda del PSOE —con las candidaturas por separado de Chunta Aragonesista (CHA), IU-Sumar y Podemos-Alianza Verde, a las que se suman las de los regionalistas Aragón Existe y el Partido Aragonés (PAR)— los más beneficiados son IU-Sumar, que mejoran en un escaño sus perspectivas desde el anterior sondeo y se quedarían en dos. Esta segunda oleada mantiene la misma estimación para Podemos y el PAR, que se quedarían fuera de las Cortes.

La encuesta (1.000 entrevistas online) se realizó entre los pasados 26 y 28 de enero, después del accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de 46 personas en Adamuz (Córdoba). En esos días, los votos del PP, Vox, Junts y UPN impidieron la aprobación en el Congreso del decreto ómnibus en el que el Gobierno había incluido la revalorización de las pensiones; la suspensión de los desahucios de las familias vulnerables en determinadas circunstancias; la limitación de cortes de suministros básicos (luz, agua y gas); la prórroga del bono social eléctrico o la extensión de las ayudas para los afectados por la dana. El candidato a la reelección, el popular Jorge Azcón, acusó a Pedro Sánchez de “usar a los pensionistas para hacer política”.

Además, en ese periodo, el Gobierno anunció una regularización extraordinaria de inmigrantes sin su documentación en regla. La encuesta es previa al debate electoral entre los ocho candidatos que acogió RTVE, pero posterior al cara a cara entre el actual presidente, Jorge Azcón (PP), y la candidata socialista, Pilar Alegría, en Aragón TV, donde ambos chocaron por el modelo de financiación autonómica.

Por bloques, la derecha y la extrema derecha reunirían 43 escaños y el PSOE, IU-Sumar, Aragón Existe y la Chunta, 24. Según la estimación de 40dB., el PP en solitario obtiene seis diputados más en las Cortes regionales que la suma de todas las formaciones de izquierda. Puede consultar todos los datos de la encuesta aquí.

Transferencia de votos

El sondeo muestra que Vox es el partido con el votante más fiel: el 81,9% de sus apoyos de 2023 repetirían hoy, si bien ceden un 6,8% de sus votos al PP. Las fugas son mucho más importantes a la inversa, aunque se reducen: del 13,2% del electorado del PP que en la encuesta anterior se decantaba por la extrema derecha al 10%.

A una semana de los comicios, el PSOE retiene al 58,8% de sus votantes, lo que supone 6,4 puntos porcentuales menos que en el sondeo publicado el pasado 23 de enero, ya que se duplica el traspaso de sus papeletas de 2023 a CHA (del 4,4% al 8,8%); aumentan las fugas de votos a Vox (del 3,1% al 7,9%) y a IU-Sumar (del 2% al 3,4%) y se mantienen en un 7,6% los que ahora se decantan por el PP. En el caso de los votantes socialistas, el porcentaje de indecisos ha bajado en una semana del 12% al 8,3% y no en su favor.

Aragón Existe también pierde puntos de fidelidad de voto entre un sondeo y otro, al pasar del 63,4% al 55,6%. En su caso, ceden un 8% de sus apoyos en 2023 al PP, y aumentan, sobre todo, los indecisos: del 7,2% de la anterior encuesta al 21,4%. Chunta Aragonesista también ha perdido votantes en una semana: hasta un 6,3%, al ceder el 11,5% al PSOE (medio punto menos que hace siete días); otro 10,7% a IU-Sumar (casi cuatro puntos más que en la anterior oleada) y tener un 10% de indecisos.

Podemos apenas mantiene al 44,9% de sus votantes: el 39,7% opta ahora por IU-Sumar y el 11% por el PSOE. Izquierda Unida-Sumar recupera en una semana al 10% de sus apoyos, al reducirse sus cesiones a Podemos y a CHA y reducir el número de indecisos.

El sondeo muestra el desconcierto total en el electorado del PAR, que solo conserva hoy al 2% de sus votantes de 2023, al ceder el 24,2% al PP; el 19,7% a Aragón Existe; el 7,4% a CHA; y el 5,1% a Vox, además de contar con casi un 42% de indecisos.

El partido que más votantes saca de los abstencionistas de 2023 es Vox (9,8%); seguido muy de cerca por el PP (9,6%). En apenas una semana, el PSOE ha pasado de convencer al 6,6% de los que no votaron en las últimas elecciones a solo el 4,2%.

Conocimiento y valoración de candidatos

A siete días de los comicios autonómicos, los candidatos más conocidos entre la población aragonesa son el actual presidente, Jorge Azcón (88,3%) y la exministra Pilar Alegría (83,1%). El aspirante de Vox, Alejandro Nolasco, mejora en cuatro puntos su nivel de conocimiento respecto al anterior sondeo, que se sitúa en apenas el 54%. Algo similar ocurría en Extremadura, cuando, a una semana de los comicios, solo el 34,1% sabía quién era Óscar Fernández, lo que no impidió que la extrema derecha casi duplicase su resultado de 2023. El porcentaje de conocimiento de Tomás Guitarte (Aragón Existe) ha subido con la campaña electoral cuatro puntos, hasta el 51,3%; el de Jorge Pueyo (CHA), siete, hasta el 38,3%, y el de Alberto Izquierdo (PAR), casi otros cuatro, hasta situarse en el 30,8%. Las candidatas menos conocidas son Marta Abengochea, de IU-Sumar, que pasa del 13,3% al 20,5% y María Goicoechea, de Podemos (del 12,9% al 20,1%).

Preguntados por cuál creen que sería el mejor presidente para la comunidad, el 26% responde Azcón; el 16,6% Alegría y el 14,3%, Nolasco. El cuarto candidato preferido es Pueyo (7,3%); el quinto, Guitarte (4,6%); la sexta, Abengochea (4,2%) y en último lugar, Goicoechea (2,4%).

Modalidad de gobierno preferida

Las dos modalidades de gobierno preferidas, con prácticamente un empate, son una coalición entre el PSOE y partidos de izquierda (19,5%); y un gobierno del PP en solitario (19,3%). En tercer lugar figura una coalición entre populares y Vox, opción señalada por el 18,9%. En el anterior sondeo de 40dB., publicado el pasado 23 de enero, la modalidad preferida (19,5%), era la del PP en solitario, seguida muy de cerca por una coalición con Vox (19,1%) y un Ejecutivo que aglutinase al PSOE y los partidos de izquierda figuraba en tercera posición (17,8%). Este último sondeo también muestra que a los votantes del PP les gusta mucho menos la idea de una coalición con Vox (27%) que a los del partido de Abascal (80%), pero es una opción probable de acuerdo a las encuestas y a las últimas manifestaciones del líder del partido de extrema derecha, quien, tras abandonar en 2024 los gobiernos de coalición con los populares, ahora exige consejerías en Extremadura.

Valoración del Gobierno de Aragón y el central

El Gobierno de España recibe una valoración mucho peor que la del Ejecutivo aragonés. En el primer caso, hasta un 54,8% —medio punto más que en el sondeo anterior— cree que su actuación ha sido “mala” o “muy mala”, porcentaje que baja al 26,8% —casi seis puntos más que en el anterior sondeo— en el caso del Gobierno de Aragón, donde un 33,5% lo califica de “bueno” o “muy bueno”, mientras que solo el 19,5% dedica esas palabras al desempeño del Ejecutivo central.

Por votantes, la percepción mayoritaria del electorado del PP sobre el Gobierno de Aragón es que es mejor o mucho mejor (67,9%) que hace dos años, mientras que el Ejecutivo central es peor o mucho peor (87,6%). Los votantes socialistas parecen más divididos en su valoración: el 37,3% califica la actuación del Gobierno aragonés en los últimos dos años como “regular”; el 30,9% de “mala o muy mala” y el 29,1% la ve “buena” o “muy buena”, mientras que a la hora de calificar el desempeño del Gobierno de España en ese periodo, el 42,2% cree que ha sido bueno o muy bueno; el 36,7% califica la actividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez de “regular” y el 20,1% como mala o muy mala.

Principales problemas

El sondeo muestra algunas variaciones sobre el anterior respecto a los problemas que más preocupan a los aragoneses. Así, si en la encuesta anterior aparecía en primer lugar la inflación y el coste de la vida, señalados como “muy” o “bastante” preocupantes por el 90,4%; ahora son “la sanidad y la calidad de los servicios públicos” los que ocupan la primera posición, al preocupar “mucho” o “bastante” al 91,8% de la población y pasar el coste de la vida al segundo lugar. El resto de preocupaciones citadas en el sondeo son, por este orden: la vivienda, las desigualdades sociales y la pobreza. Lo que menos preocupa es el impacto ecológico y social de nuevos proyectos empresariales, el cambio climático y la inmigración.

Por votantes, esas percepciones cambian: la vivienda preocupa mucho más a los electorados de Podemos (75,4%), CHA (68,3%) e IU-Sumar (53,8%) que a los del PP (46,4%); la inmigración inquieta mucho más a los votantes de Vox (que pasa del 60,3% al anterior sondeo al 77,1%) y del PP (46,7%) que a los del PSOE (18,1%); y el cambio climático preocupa mucho más a los votantes de Podemos (56,5%) o IU-Sumar (50,3%) que a los de Vox (5%) o el PP (20,1%).

Ubicación ideológica

La escala de autoubicación ideológica, siendo 0 la extrema izquierda y 10 la extrema derecha, muestra que los aragoneses se sitúan, de media, en el 5,2,ligeramente escorados a la derecha, mientras que a nivel nacional esa media está en el 4,9%, más inclinados hacia la izquierda.