Sánchez advierte a los indecisos que votar al PP supone meter a Vox en el Gobierno de Aragón

Pedro Sánchez ha dedicado su mensaje principal del acto del PSOE en la campaña de Aragón a los votantes indecisos y menos ideologizados que se están pensando votar al PP para que dependa cuanto menos de Vox. Las encuestas pronostican una victoria de los populares alejada de la mayoría absoluta y con un Vox crecido similar a la de Extremadura. “Tanto monta, monta tanto, la derecha y la ultraderecha. Votar al PP significa meter a Vox dentro del Gobierno de Aragón”, ha advertido el presidente del Gobierno, que al inicio de su intervención en el mitin central del PSOE en Teruel ha sido insultado por una mujer que le ha gritado “¡hijo de puta!”. “Ya sabemos perfectamente que quien insulta es quien no tiene argumentos ni ofrece nada a sus sociedades”, ha reaccionado Sánchez, después de que haya sido desalojada. “Como hemos visto, Aragón no necesita ni los insultos ni la soberbia de Jorge Azcón, ni la misoginia ni tampoco el odio de Santiago Abascal, necesita la alegría de Pilar”, ha incidido tras el incidente.

El presidente aragonés ha convocado por primera vez un adelanto electoral en la comunidad, tan inédito que las autonómicas se desgajarán además de las elecciones municipales, con el impacto que puede tener en la caída de la participación. La desmovilización del electorado progresista es el principal reto de los socialistas, que según los sondeos se arriesgan a una fuerte bajada en las Cortes. “Nos falta una semana de campaña electoral, aprovechemos cada día, cada momento, cada lugar, en 2019 ganamos y gané a Jorge Azcón -en los comicios al Ayuntamiento de Zaragoza, donde Albert Rivera impidió que Alegría fuese alcaldesa tras bloquear el pacto que la socialista ya tenía cerrado con los concejales de Ciudadanos- y el 8 de febrero vamos a volver a ganar a Azcón. ¡Vamos a ello con ganas, movilización, esperanza y con alegría!”, ha instado la candidata.

Como Sánchez, Alegría le ha insistido a los votantes moderados que dudan entre el PSOE y el PP que no voten a la derecha pensando que es el remedio a que Vox no tenga tanta influencia en un futuro Ejecutivo autonómico. “Os pido que nadie se quede en casa y que nadie se equivoque. El que crea que votar Azcón es la mejor manera de que no haya un Gobierno de la ultraderecha se equivoca. Porque el PP no es su dique de contención, le abre las puertas de par en par. La única papeleta que puede frenar un Gobierno de la derecha y la ultraderecha es la del PSOE”, ha reiterado.

El presidente y la candidata han accedido al mitin con la última canción de Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, un tema compuesto en solo cuatro días para protestar contra el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, y en memoria de Alex Pretti y Renee Good, asesinados a tiros por las fuerzas del orden.“La pregunta que hay que hacerse en Aragón es si lo que no queréis para el mundo lo queréis para Europa, para España y para Aragón. ¿Necesitáis otro argumento, otra razón para votar a Alegría y al PSOE?”, ha requerido ante un millar de militantes y simpatizantes.

“Vox tira del ronzal y el PP allá que va. Dicen una cosa y la contraria en función de Vox. Aprueban Mercosur en Bruselas y llegan aquí y piden por favor que no se aplique el acuerdo. Tampoco se entiende a Vox: dicen que defienden al sector primario, pero luego lo que hacen es callar como lacayos cuando el que les manda, el del otro lado del Atlántico, impone aranceles a las economías europeas y españolas”, ha arremetido. El PSOE está convencido de que la reacción a las políticas trumpistas activará a su electorado.

Sánchez se ha comprometido a aprobar la revalorización de las pensiones, que el Congreso ha tumbado esta semana con el argumento de PP o Junts de que iba dentro de un decreto ómnibus con otras medidas, tras culpar al partido de Alberto Núñez Feijóo de su rechazo, un asunto muy sensible en un país con más de diez millones de pensionistas. “No entiendo nada del PP, ¿qué problema tienen con el ingreso mínimo vital o con el bono social eléctrico? Pero cuando les dicen que hay que aumentar un 5% el gasto militar que pide el presidente de Estados Unidos para la OTAN, bien que dicen que sí“, ha respondido, volviendo a poner de ejemplo el silencio de la derecha a las exigencias de Trump, a las que se ha negado el Gobierno de España. “Mariano Rajoy estuvo siete años y cuatro años congelaron las pensiones y tres años las revalorizaron conforme al IPC, que subía al 0,25%. Yo les digo a los jubilados que se van a revalorizar las pensiones sí o sí, con o sin el PP, como hemos hecho durante estos últimos siete años, ese es mi compromiso y lo vamos a cumplir”, ha remachado Sánchez.