Feijóo sostiene que los maquinistas avisaron 20 veces de irregularidades al pasar el tren en el “punto kilométrico” del accidente de Adamuz

El accidente de trenes de Ademuz (Córdoba) ha salido a relucir en numerosas ocasiones durante la sesión de la comisión de investigación sobre otra tragedia reciente: la dana de Valencia. Este lunes, Alberto Núñez Feijóo comparece en el Congreso para explicar en sede parlamentaria las conversaciones que mantuvo con el entonces president, Carlos Mazón, durante la jornada del 29 de diciembre de 2024. Pero en la Cámara baja, durante su intervención, el líder del PP ha desviado el foco y se ha referido varias veces al siniestro ferroviario de hace dos semanas, que dejó 46 muertos, para pedir el mismo “nivel” de exigencia sobre la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez que sobre la del jefe del Consell a los socios del Gobierno que le interrogan.

Bajo el argumento de que el suceso de ferroviario es responsabilidad del Ministerio de Transportes, Feijóo ha hecho una afirmación sin pruebas: que los maquinistas dieron “20 avisos” “en ese punto” de la vía de Adamuz y que avisaron de que “había que bajar la velocidad” justo ahí. Fuentes del gabinete del líder del PP explican que se apoya en informaciones publicadas en “los medios”. No existen otras evidencias.

Las declaraciones del líder del PP concretas sobre este asunto han llegado durante el turno de palabra del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, a quien el líder del Partido Popular ha tachado de ser “muy valiente con un presidente autonómico dimitido” —en alusión a Mazón por la dación de cuentas sobre la dana—, y “muy cobarde con el presidente del Gobierno”, por el accidente ferroviario y la gestión previa de las infraestructuras. El Partido Popular ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, y ha lanzado una ofensiva contra el mismo en el Senado en la recta final de la campaña de Aragón.

Así, al finalizar la intervención de Rufián, Feijóo ha tomado la palabra motu proprio para establecer un paralelismo en la gestión de la crisis entre la gota fría y el siniestro de Córdoba. “¿De verdad viene usted aquí a comparar un hecho meteorológico sin precedentes con una negligencia ferroviaria continuada?, ¿le parece que la dana, insisto, un hecho que no tenía previsto ni la agencia de meteorología ni la confederación hidrográfica es lo mismo que un descarrilamiento en un punto kilométrico de una vía española después de tener 20 avisos de los maquinistas de que en ese punto se estaba produciendo irregularidades al pasar el tren, después de que el mes de agosto los maquinistas avisaran de que había que bajar la velocidad en ese punto?, ¿a usted le parece que esto no es una negligencia ferroviaria continuada?, ¿o esto se soluciona compareciendo muchas veces en la prensa engañando?“, ha sentenciado. ”¿Un fenómeno meteorológico se puede comparar con todos los avisos que se dieron los maquinistas en este punto de conexión?“, ha insistido durante su intervención final.

El ministro de Transportes aseguró el pasado jueves durante su comparecencia en el Senado para dar cuenta de las circunstancias que rodearon a la tragedia de Adamuz, que Adif recibió cuatro incidencias reportadas por los maquinistas en este tramo de vía de alta velocidad en los últimos cuatro meses. Puente añadió que “ninguna de ellas estuvo relacionada con el estado de la vía”.

El ministro enumeró cada uno de esos cuatro avisos enviados por maquinistas: “Un desguarnecido, que viene a ser una falta de balasto por alguna razón, el 30 de octubre de 2025; un arrollamiento de un animal justo un día después, el 31 de octubre; el desprendimiento de una pieza de un tren el 25 de noviembre, y una disyunción de pantógrafo (elemento que conecta al tren con la catenaria para su alimentación eléctrica) el 26 de noviembre”. El ministro indicó en sede parlamentaria que “todas las incidencias fueron resueltas debidamente”.

El Partido Popular fue endureciendo el tono progresivamente contra el Gobierno después de romper la minitregua política por los tres días de luto. Rufián ha usado ese distinto modus operandi del PP con Adamuz y con la dana para cargar contra los populares. “Han aprendido la lección, no lo hicieron bien”, ha indicado el portavoz de Esquerra sobre la ausencia de Mazón durante más de cuatro horas en la comida de El Ventorro durante los momentos más complicados de la dana.

Los diputados del PP han dado aplausos con golpes en los pupitres a Feijóo. “Algunos aplaudían igual a Casado. Pasado mañana van a dar aplausos a otra”, se ha jactado Rufián en alusión a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. “Si yo fuera presidente del Gobierno ,ya me habría llamado asesino y habría traído un trozo de carril y lo habría puesto en el escaño”, ha respondido Feijóo.