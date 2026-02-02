El PP reactiva en el Senado la ofensiva contra Puente por el accidente de Adamuz en la recta final de la campaña de Aragón

El PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para reactivar la ofensiva contra el ministro de Transportes, Óscar Puente, por los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gelida justo en la recta final de la campaña a las elecciones en Aragón. Los populares aprobarán el miércoles en la Cámara alta una moción que pide la dimisión del ministro Puente, a cuatro días de que se abran las urnas en esa comunidad autónoma, y citan a comparecer al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, este martes en la comisión que investiga el apagón, con el fin de estrechar el cerco sobre el Gobierno por la tragedia ferroviaria y de mantener activo el frente político.

El miércoles, el PP presentará una moción que pide la dimisión del ministro, y que saldrá adelante gracias a su mayoría absoluta en la Cámara alta, donde el ministro compareció durante más de seis horas la semana pasada para dar explicaciones. El texto de la moción registrada por el PP recuerda que ya ha reprobado tres veces al ministro Puente (antes de los accidentes, por otros motivos) y describe su gestión como “nefasta”, lo que ha provocado, apunta, “un grave deterioro de la calidad de los servicios públicos dependientes del mismo y cuyo último episodio han sido los graves accidentes de tren de Adamuz y en Rodalies”. Los populares añaden que “la actitud del ministro difundiendo falsedades y desinformando a la ciudadanía para esquivar su responsabilidad en los últimos accidentes ferroviarios ocurridos recientemente” justifica que el PP solicite su inmediata dimisión. El texto termina con una advertencia sobre la intención del PP de apuntar, además de a Puente, hacia Pedro Sánchez. “Sin perjuicio”, subraya la moción, “de las responsabilidades políticas que pudieran corresponder al presidente del Gobierno”.

El PP incluye una serie de medidas en la moción para exigir al Gobierno “una revisión y mejora de las infraestructuras y protocolos del sistema ferroviario” de España.

Además, los populares han citado mañana martes al presidente de Adif, Pedro Marco de la Peña, en la comisión de investigación del apagón, aunque con el objetivo de interpelarle sobre la situación de la red ferroviaria. El PP ha registrado también una comisión de investigación sobre los accidentes de Adamuz y Gelida, la quinta comisión en la Cámara alta, aunque todavía no se ha puesto en marcha, por lo que aprovecha otra en funcionamiento para citar al alto cargo de Adif.

Génova ha anunciado este lunes las dos iniciativas coincidiendo con el arranque de la recta final de la campaña de Aragón, en la que el PP trata de cortar el paso a un Vox crecido y que duplica sus resultados, según las encuestas. La dirección del PP trata, por tanto, de mantener vivo el frente político de los accidentes de tren a pocos días de que se vote en Aragón y utiliza de nuevo como plataforma el Senado, que controla con mayoría absoluta.