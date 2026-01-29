El PP exprime el Senado contra el Gobierno y creará la quinta comisión de investigación para el accidente de Adamuz

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo (derecha), durante el funeral que se celebra este jueves en Huelva para acompañar a los familiares de las 45 víctimas mortales del accidente ferroviario de Adamuz. EFE/ José Manuel Vidal Jose Manuel Vidal (EFE)

Nadie recuerda en el Senado un precedente con tantas comisiones de investigación celebrándose de forma simultánea. El PP ha registrado este jueves la creación de la que será la quinta comisión puesta en marcha esta legislatura: la que investigará el accidente de tren de Adamuz en el que murieron 45 personas y el accidente de Rodalies de Gelida en el que murió el maquinista, aunque oficialmente versará sobre “el estado de la red ferroviaria en España”. Los trabajos coincidirán con los de la comisión sobre el caso Koldo, sobre el Centro de Investigaciones Sociológicas, sobre el apagón y también la dana de Valencia. Está pendiente además la creación de otra comisión sobre la SEPI. Los populares exprimen la Cámara Alta como ariete de oposición contra el Gobierno de Pedro Sánchez y aprietan el pistón por la tragedia ferroviaria, aunque Génova sigue midiendo sus pasos en este último asunto. Alberto Núñez Feijóo ha acusado este jueves al Gobierno de “negligencia continuada”, pero los populares han evitado el tono bronco en la comparecencia del ministro de Transportes, Óscar Puente, para “no victimizar” al Gobierno, según reconocen senadores del PP.

Feijóo ha anunciado a primera hora en una entrevista en Antena 3 la puesta en marcha de la comisión de investigación sobre la red ferroviaria, cuidándose de no centrarla solo en los dos accidentes de Córdoba y Barcelona, aunque es evidente que sobre todo versará sobre ellos. El escrito registrado en el Senado por el PP afirma que la comisión tendrá por objeto “analizar y evaluar la gestión, desde junio de 2018 hasta la actualidad, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, de RENFE y de ADIF en materia de mantenimiento, seguridad y fiabilidad del sistema ferroviario español”.

El ministro Puente ha recordado al PP desde la tribuna del Senado que Feijóo se opuso a la creación de una comisión de investigación sobre el accidente de tren de Angrois (Santiago de Compostela) en el que murieron 80 personas, que sucedió cuando él mismo gobernaba la Xunta de Galicia y el PP dirigía el Ministerio de Transportes bajo el liderazgo de Ana Pastor. Fuentes de Génova replican que aquél accidente fue responsabilidad única del maquinista (que se salió de la vía por exceso de velocidad), mientras que el de Adamuz lo ha provocado “un fallo en la vía cuyo mantenimiento corresponde al Gobierno de España”.

“Esta negligencia continuada en el mantenimiento de las vías del AVE y Rodalies es una negligencia de primer nivel”, ha subrayado Feijóo hoy en Antena 3 sugiriendo la responsabilidad penal de la Administración en la tragedia ferroviaria. “Desde el año 22, que se liberaliza el tren de alta velocidad, no se está manteniendo de forma diligente”, ha insistido. Feijóo ha explicado que la comisión de investigación versará sobre “la situación de la red ferroviaria”, tanto del AVE como de Rodalies. De momento, fuentes parlamentarias no saben precisar cuándo echará a andar.

El PP aprieta el pistón contra el Gobierno y contra Puente por la tragedia de Adamuz, aunque Génova sigue midiendo para tratar de “no pasarse de frenada”, interpretan algunos senadores populares, que atribuyen a esa estrategia que el grupo en el Senado evitara el tono bronco contra el ministro en la comparecencia de este en la Cámara Alta.

“Yo hubiera ido más fuerte”, admitía un senador popular tras el debate. El PP dividió su tiempo entre varios senadores sin que actuara la portavoz, Alicia García, y los discursos dejaron algo fríos al grupo. El senador del PP Juan José Sanz Vitorio le dijo a Puente desde la tribuna que no es el culpable de que hayan muerto 46 personas en los accidentes ferroviarios, aunque sí le responsabilizó políticamente. “Usted no es culpable de las víctimas consecuencia del accidente y del problema de Rodalies, pero usted es el responsable político de lo sucedido. Yo no le llamare jamás asesino, porque no lo es, ni al Gobierno, porque no lo son. Eso se lo dejo para ustedes”, defendió Sanz Vitorio, en un tono mucho más comedido al habitual que utiliza el PP en las sesiones parlamentarias. A medida que la sesión avanzaba, las intervenciones se fueron calentando y otro de los senadores del PP terminó llamando “inútil” a Puente.

Pero aunque Génova haya dado orden general de contención en los discursos, el PP no va a soltar la presa del accidente de Adamuz, como revela la puesta en marcha de la comisión de investigación, ni va a dejar de intentar cobrarse la pieza política de Óscar Puente. Los populares apuestan por una estrategia de gota malaya y van a tratar de arrastrar también a Pedro Sánchez a la responsabilidad política de lo sucedido. El senador popular Antonio Silván Rodríguez avisó al ministro de Transportes en el debate de este jueves en la Cámara Alta. “La única soldadura verdaderamente sólida”, le advirtió, “es la que le suelda a usted con Sánchez, y a Sánchez con usted”.