Cerdán y Hernando, ante el juez por sus reuniones con Leire Díez

Sus testimonios se sumarán a la causa en la que se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, y el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán comparecen este lunes como testigos ante los tribunales de instancia (antiguos juzgados) de Madrid. El juez Arturo Zamarriego quiere interrogarles sobre las reuniones en las que participaron en abril de 2024 con la exmilitante socialista Leire Díez. Sus testimonios se sumarán a la causa en la que se investiga a Díez por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho.

Las declaraciones de Hernando y Cerdán tendrán lugar seis meses después de que el instructor admitiera una denuncia que presentó la asociación Hazte Oír contra Díez. El juez, en consonancia con la Fiscalía, considera que la exmilitante del PSOE “lidera” una “actuación delictiva, continuada y coordinada” con el empresario Javier Pérez Dolset y con el periodista Pere Rusiñol para “recabar” información “comprometida” o “irregular” de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción; todo ello, con la intención de “anular o malbaratar” las investigaciones en “casos relevantes que afectan a políticos y empresarios”.

El instructor intenta esclarecer si Díez buscaba información de forma independiente como periodista (tal y como sostuvo ella en su declaración del pasado noviembre) o si tenía algún vínculo con el PSOE o con Cerdán (como se le escucha decir en una de las grabaciones de las reuniones que mantuvo con empresarios en la que asegura que era “mano derecha” del ex número tres de los socialistas).

El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando. EFE

Fue precisamente cuando se dieron a conocer esos audios en El Confidencial que varias asociaciones acudieron a los tribunales. En las conversaciones figura Díez ofreciendo favores al empresario investigado Alejandro Hamlyn a cambio de información comprometedora contra miembros de la Guardia Civil y de la Fiscalía. Luego trascendió el contenido de otra reunión celebrada en mayo de 2025 en la que, según el ministerio público, la investigada intentó sobornar al fiscal Ignacio Stampa. En su declaración ante el juez, la exmilitante del PSOE se desvinculó de las grabaciones: aseguró que no se reconocía en ellas y pidió que se declarara su nulidad.

En aquella ocasión, Díez negó haber trabajado por encargo del presidente Pedro Sánchez o del PSOE. No obstante, reconoció haber mantenido dos encuentros con Cerdán en abril de 2024 en la sede de los socialistas en la calle de Ferraz, en Madrid. Según defendió, acudió al encuentro en calidad de periodista y en compañía de Pérez Dolset, entre otras personas.

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Claudio Álvarez

Al igual que la principal investigada, los otros dos imputados también han comparecido ya ante el instructor. Pérez Dolset confirmó su presencia en las dos reuniones que relató Díez con Cerdán. Y, además, añadió que en una de ellas estuvo presente Hernando, que en aquel momento era director adjunto del gabinete de la Presidencia del Gobierno. Tras escuchar estas manifestaciones el pasado noviembre, el juez vio pertinente citar a Hernando y a Cerdán para que testifiquen a partir de las 10.30 de este lunes.

Fuentes del entorno de Hernando consultadas por EL PAÍS confirman la reunión en la que se le ubica. Según explican, acudió porque así se lo pidió Cerdán, por su conocimiento del caso Villarejo, como portavoz del Grupo Socialista en el Congreso cuando el PSOE impulsó la primera comisión de investigación sobre este asunto. Las mismas fuentes señalan que Hernando se limitó a escuchar y no tomó la palabra en esa reunión, que se extendió durante unos 20 minutos, y en la que concluyó que la información que ofrecían los participantes era la conocida y estaba judicializada. Esa es la única ocasión en la que, según el entorno de Hernando, este se vio con Díez en todos estos años, informa José Marcos.

En el marco de la investigación, el juez ha citado a su vez a declarar como testigos a otras personas que —según los investigados— también estuvieron presentes en dichos encuentros: los empresarios Alejandro Hamlyn (investigado en la Audiencia Nacional) y Luis del Rivero. Ambos tendrán que comparecer el 9 de febrero en sede judicial.

Desde que el instructor adoptó esta decisión, Díez ha pasado de estar investigada únicamente en un juzgado madrileño a tener abierta también una causa en la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz acordó su detención el 10 de diciembre (tres días después la dejó en libertad) en el marco de un procedimiento en el que investiga si cobró comisiones “implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI”.