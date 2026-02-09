Abascal advierte a Feijóo de que el PP ha sacado en Aragón menos del doble de diputados que Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha respondido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este lunes le había pedido que no sea “un muro” que impida a los populares gobernar en las comunidades autónomas donde dependen del apoyo de los ultras, recordándole que su partido “ha obtenido [en Aragón] 26 escaños, algunos menos de los que tenía, y Vox el doble de los que tenía”. “Es decir”, ha subrayado en declaraciones a los periodistas en Ávila, “el PP no tiene ni siquiera el doble de representación de Vox”.

Con estas palabras, Abascal ha querido poner sobre la mesa el peso de Vox a la hora de afrontar una eventual negociación con el PP cuyo resultado, según siempre ha mantenido, debe ser proporcional al respaldo obtenido por cada socio en las urnas a la hora de repartirse el poder. En términos de correlación de fuerzas, el grupo ultra no llega al 40% de los diputados que tiene el PP en Extremadura, pero en Aragón representa más de la mitad.

Abascal no ha descartado exigir la entrada de su partido en ambos gobiernos autonómicos, pero tampoco lo ha puesto como condición irrenunciable. Sí ha dicho que cualquiera que sea la fórmula de un hipotético acuerdo, sea el apoyo a la investidura o la entrada en un gobierno de coalición, exige tener antes “la seguridad de que va a haber un cambio de rumbo político”. “En Extremadura, no la tenemos”, ha advertido, aludiendo a la falta de acuerdo para reelegir como presidenta a la popular María Guardiola más de mes y medio después de las elecciones.

En el posterior mitin, Abascal ha reprochado a Guardiola que agradeciera a Pedro Sánchez su llamada tras las recientes inundaciones en su comunidad autónoma. “A Sánchez no se le puede agradecer nada, es el capo de una mafia corrupta, traidora y enemiga del pueblo español”, ha sentenciado. “Esta señora cree que puede insultar a Vox y a la vez exigirle una investidura. Pues no. Como le das las gracias a Pedro Sánchez y compartes todas las ideas del progrerío, llega a un acuerdo con el Partido Socialista”, ha añadido.

Preguntado por las palabras de Feijóo, quien esta mañana dijo ante la plana mayor de su partido que “Vox no puede convertirse en un muro”, porque él no es Pedro Sánchez, y pidió a Abascal “responsabilidad para no frustrar a la gente”, y respeto a la fuerza más votada –es decir, a los populares–, ha contestado que el líder del PP “siempre dice palabras difíciles de comprender”, pero que “las cosas son muy sencillas”: el PP ha perdido escaños en Aragón y su partido los ha duplicado. Según Abascal, el presidente aragonés. Jorge Azcón, del PP, tiene dos opciones: puede contar con Vox, “si quiere un cambio de rumbo real”; o puede hacerlo con el PSOE, “si quiere mantener las políticas que ha acordado con el Partido Socialista en Bruselas”. La pelota, por tanto, está en su tejado.

Antes de abordar la política de pactos, Abascal ha culpado al Gobierno de las inundaciones que padece Andalucía como consecuencia del tren de borrascas sin precedentes que está barriendo parte de la Península desde principios de año. Según el líder de Vox, “la España de Pedro Sánchez ha destruido muchas infraestructuras hidráulicas y ha impedido la construcción de otras, ha destruido la alta velocidad, la seguridad energética y la atención sanitaria”; por lo que ha dicho temer que “el colapso de la mafia corrupta [como denomina al Gobierno] esté suponiendo también el colapso de las instituciones”. Frente a esta situación, ha añadido, el PP “se obceca” en convocar elecciones para deshacerse de Vox, como ha hecho en Extremadura y Aragón, en vez de romper “romper cualquier tipo de diálogo, componenda o reunión” con el Gobierno, ni siquiera la institucional.

Abascal ha hecho estas declaraciones antes de participar en la presentación de los cabezas de lista de Vox para las elecciones de Castilla y León del próximo 15 de marzo ―siete hombres y dos mujeres―; en las que espera continuar su senda de crecimiento, aunque sus expectativas sean más modestas, ya que parte del 17,6% que obtuvo en 2022, frente al 11,2% de las anteriores elecciones en Aragón.

Como candidato a la presidencia de Castilla y León, Abascal ha elegido al hasta ahora presidente de las Cortes regionales Carlos Pollán, quien ha presumido de haber recortado en 1,5 millones las asignaciones a los grupos de la cámara regional y en un 80% los 800.000 euros de publicidad institucional de la Cámara. "Vamos a luchar contra el despilfarro político innecesario", ha prometido. Abascal, por su parte, ha asegurado que Castilla y León crece de infraestructuras "porque se las han llevado a Cataluña y el País Vasco", por la presión de los nacionalistas