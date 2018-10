Sanidad recibe más de 2.000 solicitudes para la venta de productos homeopáticos

Los consumidores españoles nunca han estado tan cerca de saber qué productos homeopáticos se venden realmente en farmacias. Porque de momento no lo saben. Y lo que es peor, tampoco lo sabían las autoridades sanitarias. Gracias a un procedimiento que inició el Ministerio de Sanidad con Dolors Montserrat (PP) y que han continuado Carmen Montón y Luisa Carcedo (PSOE), finalmente, se acabará la ceguera sobre el mercado homeopático. Ya tenemos el primer dato: los laboratorios que fabrican estos polémicos preparados han apuntado 2.008 productos distintos en el registro preliminar abierto por el ministerio.

Los dos millares de productos que han aparecido hoy en un listado del BOE no están aprobados ya, es solo el primer paso hasta su completa regularización. Pero todos los que no están en esa lista quedan automáticamente fuera de la ley y del mercado: "Se ordena la retirada del mercado de los medicamentos homeopáticos a los que se refiere la citada disposición transitoria sexta, y que no figuren en el anexo I", exige la resolución firmada por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS). Sanidad ha reclamado en Bruselas que deje de considerarse a estos preparados como "medicamentos", palabra que sí usa en esta resolución pero, al no conocer cuántos productos se venden en España, tampoco sabe cuántos se quedan fuera.

Desde Sanidad confirman que ese listado de 2.008 productos son los formatos originales, que podrán derivar en miles de diluciones o presentaciones distintas. Hace años, por ejemplo, la AEMPS calculaba (porque no lo sabía con certeza) que había unos 6.000 productos que derivaban en 19.000 preparados distintos en el mercado. Un informe de Ana Mato en 2013 rebajaba esa cantidad hasta los 14.000 preparados. En todo caso, todavía no está claro si los laboratorios solo tendrán que pagar por esos 2.008 productos y no por todas sus diluciones, con el consiguiente ahorro de cientos de miles de euros. Dependiendo del modelo, podría ser un nuevo varapalo para un sector que se descalabra en España.

Tras este primer corte, se abren nuevas etapas para estos 2.008 productos. La primera, hasta el 30 de abril de 2019, para aquellos que quieran presentarse en el mercado con indicación terapéutica, esto es, que lleven un prospecto en el que se asegure que su consumo es útil contra alguna dolencia o enfermedad, algo que debería probar ante la AEMPS y que de momento la homeopatía nunca ha logrado. Y a partir de ahí, el del resto de preparados. El proceso de registro de todos estos cientos de productos se puede prolongar en el tiempo, pero al menos los que no hayan cursado autorización deberán estar desde hoy fuera de las farmacias.

En las últimas semanas, el Ministerio que dirige Carcedo ha recibido la petición de cientos de médicos y científicos, que reclamaban que combata con dureza pseudoterapias como la homeopatía porque matan, pero también la de cientos de sanitarios que le reclaman su libertad para usarlas. A toda esta presión se suma la dificultad logística supondrá para la AEMPS registrar de golpe miles de nuevos productos.