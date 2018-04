La homeopatía se venderá en farmacias como medicamento aunque Sanidad reconoce que no cura

La reunión de la ministra de Sanidad con las consejerías autonómicas, ayer en Madrid, no frenó la orden con la que Dolors Montserrat pretende regularizar los productos homeopáticos. Pero la presión de buena parte de las consejeras y consejeros consiguió que la ministra reconociera lo evidente a la salida del Consejo Interterritorial: "Queremos decirles bien claro a los pacientes que no hay evidencia terapéutica". Montserrat aseguró además que pondrán en marcha campañas informativas e informaciones en la web del Ministerio para que los ciudadanos tengan claro este aspecto.

Los laboratorios homeopáticos se ahorrarán bastante dinero con la orden ministerial, ya que solo pagarán tasas por cada 'familia' de productos

El Ministerio de Sanidad dará un plazo de tres meses a los productos homeopáticos para que pasen al menos un control de calidad y seguridad o no podrán ser vendidos. La orden ministerial, que podría firmarse esta semana según EFE, pretende trasladar al ordenamiento español la directiva europea de 2001 que reconocía a la homeopatía como un medicamento, a pesar de que esta pseudoterapia no cuenta con evidencias que avalen su uso, incluso cuando se venda en farmacias sin indicaciones terapéuticas. Es decir, según la normativa, la homeopatía se puede vender en farmacias como medicamento aunque Sanidad reconoce que no cura y aunque en el propio producto se asegure que no cura.

Muchas consejerías autonómicas habían dejado claro antes de la reunión con la ministra que no se podía aceptar la inclusión de los productos homeopáticos como medicamentos y su venta en farmacias. La Comunitat Valenciana, País Vasco, Extremadura, Madrid, Castilla-La Mancha, Baleares, Andalucía, Asturias y Cantabria dejaron claro que les parecía inaceptable la denominación de medicamento dado que no han probado su eficacia contra ninguna enfermedad. Incluso los consejeros partidarios de la aprobación de la orden en los términos planteados por Sanidad, como el gallego, reconocían que "la homeopatía no es válida". Las autonomías críticas señalaban dos alternativas: conseguir revertir la directiva europea a largo plazo o establecer un marco normativo que trajera a España la exigencia europea en su versión más rigurosa para proteger a los pacientes de estos productos.

La consellera valenciana, Carmen Montón, cargó contra la orden ministerial porque la homeopatía "no cura, no tiene evidencia científica detrás" y como avanzó en Materia propuso eliminar del mercado todo aquel que no esté debidamente autorizado y registrado, a través de un plan ágil de retirada, según recoge Europa Press. También ha advertido sobre la condonación de tasas que, en su opinión, se realiza a algunos productos de este tipo que, según ha señalado, conlleva ahorros de 1,2 millones de euros al año a las empresas que fabrican los medicamentos homeopáticos.

Este asunto, el de las tasas, fue abordado por la ministra en su comparecencia, al asegurar que los productos homeopáticos deberán pagar las establecidas por la AEMPS, sin hacer referencia a las que se deben de ejercicios anteriores, mientras se vendían estando en el limbo legal. "No se va a hacer ninguna excepción", aseguró Montserrat, que no ofreció una estimación del número de productos homeopáticos que se encuentran actualmente en el mercado. La directora de la Agencia Española del Medicamento, Belén Crespo, añadió que se controlará el pago de las correspondientes tasas por todo producto homeopático "según el producto a partir del cual se diluye el producto, no teniendo en cuenta las diluciones". Es decir, que para empezar los laboratorios homeopáticos se ahorrarán bastante dinero con este planteamiento que les favorece, ya que no tienen que pagar tasas por cada preparado que saque al mercado sino tan solo por cada familia de diluciones homeopáticas.