Qué es exactamente la homeopatía (y por qué no funciona)

Receta casera para la elaboración de un tratamiento de homeopatía: llene una olla con cinco litros de agua, eche un pellizco de azúcar, remueva. Después, separe una cucharilla de té del líquido resultante y vuelva a diluirlo en una olla con otros cinco litros de agua limpios. Repita la operación tantas veces como desee. Eche una gota al día de este brebaje en su café del desayuno y con ella podrá curar todo lo que se le antoje.

La única diferencia sustancial entre esta fórmula casera y la que usa la industria homeopática es que esta última se presenta en pastillas y, entre otros comercios, se vende también en farmacias. Ah, y que el Ministerio de Sanidad está a punto de presentar a las comunidades autónomas la orden ministerial por la que regulará su comercialización en nuestro país. Se trata de un proceso legal que se remonta a la Directiva europea sobre medicamentos de 2001, que considera como tales estas pastillas de sacarosa, a veces también lactosa, y agua. Fernando Frías, fundador del Círculo Escéptico, explica todo el proceso que ha seguido esta regularización en su blog La lista de la vergüenza.

Tras años de lobby por parte de una industria más que lucrativa —para que se haga una idea la principal empresa comercializadora de estos productos en España factura 20 millones al año y 370 millones anuales en Francia— finalmente la normativa va a quedar de la siguiente manera.

Las comercializadoras de tratamientos de homepatía tendrán que renovar su permiso de comercialización —lo de renovar es un giro legal a medida pues nunca la obtuvieron más que de forma temporal y aquella autorización quedó derogada, pero a su vez reconocida de forma implícita en una normativa de 2013— y para ello pagarán una tasa anual de unos 90 euros si se trata de un "medicamento homepático sin indicación terapéutica", es decir que el producto no señala qué afección pretende curar, y de unos 370 si es "con indicación terapéutica".

¿Qué quiere decir esto? Si la caja de pastillas dice que están indicadas para curar la gripe, como es el caso del Oscillococcinum, entonces es un "medicamento homepático con indicación terapéutica". La última novedad de la orden ministerial, según se prevé, es que estos copuestos "con indicación terapéutica deberán probar su efectividad con ensayos clínicos como hace el resto de medicamentos que se adquieren en la farmacia.

La ciencia dio por cerrado el debate hace 13 años

¿Podrán? Probablemente no. La evidencia científica en contra de la eficacia de la homeopatía es irrefutable y hace ya 13 años que la más prestigiosa revista médica, The Lancet, dio por concluido el debate en un editorial titulado El fin de la homeopatía, en el que proponía dejar de malgastar tiempo y dinero en tratar de demostrar los efectos de una terapia que no había conseguido hacerlo en dos siglos de historia. "Cuanto más se diluyen las pruebas en favor de la homeopatía, mayor parece su popularidad", ironiza el editorial.

¿Por qué no puede curar? Como en la chanza de la receta casera, la composición de los tratamientos homeopáticos no se basan más que en agua y azúcar. Esta terapia se basa en una ocurrencia que tuvo el médico sajón Samuel Hahnemann a finales del siglo XVIII, que viene a decir que lo similar cura lo similar. Así, para tratar una enfermedad se ha de usar la misma sustancia que causa sus síntomas, pero diluida en agua hasta proporciones infinitesimales. Tanto, que la mayoría de remedios homeopáticos no contiene ni una molécula del supuesto agente sanador.

Un ejemplo real que le contábamos en BuenaVida: la cafeína espabila. Según la homeopatía, si se toma en proporciones ínfimas, hace lo contrario: dar sueño. Así que existe un preparado para dormir que se obtiene mezclando un parte de cafeína con 99 de agua. Se agita y el resultante se vuelve a mezclar con otras 99 partes de agua. Y así sucesivamente. Cada una de estas diluciones se denominan CH (Centesimal Hahnemanianna, en honor a su inventor). Existen preparados con 6 CH, 10 CH, 30 CH… En algunos casos, el resultado equivale a verter una gota de principio activo en todos los océanos del planeta, agitarlo y beber al azar de todos los mares.

Sus defensores reclaman que el agua tiene memoria, pero se trata de una memoria selectiva: de todo su recorrido vital solo guadará los principios activos de la sustancia que elija el homépata. Pero no solo eso: estas sustancias pueden ser cualquier cosa. Diluciones de Muro de Berlín para luchar contra las sensaciones de opresión, separación y aislamiento; de radiación de teléfono móvil para paliar el (inexistente) daño de las ondas que emiten estos aparatos; de TNT (explosivo) contra la tos convulsiva; de agua del Amazonas para armonizar los estados emocionales; de caca de perro para tratar gastroenteritis, colitis y diarreas… Entre otros casos reales recogidos por Frías en su blog.

El único efecto reconocido a la homeopatía es el placebo y hasta ahí no habría problema si la mitad de los españoles no creyera erróneamente que funciona y si muchos de estos pacientes no abandonaran los tratamientos cuya eficacia y seguridad se ha probado científicamente para abandonarse a los brazos de la nada, como sucedió con el niño de siete años que falleció en Girona por una afección respiratoria que sus padres trataban solo con homeopatía, según el fiscal del caso.

"Pero el caso es que funciona", dicen sus defensores. En este artículo respondemos uno a uno a sus argumentos de la mano de la ciencia.

