Los usuarios de homeopatía en España: escasos, esporádicos y poco satisfechos

En los últimos años se ha puesto al fin el foco de la investigación en el fenómeno de las pseudociencias en España. Gracias a ello, los agentes sociales y las autoridades sanitarias pueden conocer más en detalle las dimensiones del problema, las características que lo definen y los aspectos que pueden ayudar a abordarla. El CIS, recientemente, se decidió a preguntar por las pseudoterapias y ahora tenemos un retrato más aproximado de los usuarios de falsos remedios y la confusión en la que vive la sociedad con respecto a su pretendida utilidad.

Incluso los practicantes de la homeopatía dan mejor nota a los medicina de verdad que a esta práctica pseudocientífica

Un estudio de la Universidad de Valencia acaba de ponerle la lupa a los resultados de ese CIS para identificar los patrones que definen a los consumidores de homeopatía en España, justo cuando Sanidad pide a Bruselas que revise su consideración. A grandes rasgos, el usuario tipo coincide con lo descrito en otros trabajos: destaca el uso por parte de mujeres (dos tercios del total), de una edad media de 46 años, con estudios superiores (el 63% de los consumidores españoles de homeopatía posee estudios superiores o formación profesional, frente al 39% de la población general), de clase media alta y algo de izquierdas (pero no demasiado: se sitúa en un 4,3 en el espectro, frente al 4,7 de la media nacional). "El usuario estándar que podría consumirla no nos sorprendió, es similar al de otros estudios internacionales", resume la catedrática Carolina Moreno, coautora del estudio junto a Lorena Cano e Isabel Mendoza.

Pero hay detalles más interesantes en el estudio: más allá del quién, resaltan matices muy reveladores en el cómo, el porqué y el cuánto. Empezando por el final: únicamente el 5% de los encuestados dice haber consumido homeopatía en el último año. Pero podrían ser menos, si contamos con la confusión existente sobre lo que realmente es la homeopatía, que mucha gente confunde con naturopatía, hierbas o infusiones. "No podemos saber si cuando les citan la homeopatía los encuestados saben de lo que hablan", explica Moreno. La directora del proyecto ScienceFlows desarrolla sus dudas a partir de las siguientes respuestas: "Cuando les preguntan para qué la usan, la mayoría dice que para tener una vida sana y equilibrada y prevenir enfermedades, que no encaja muy bien con el discurso curativo y no preventivo de la homeopatía, lo cual despierta muchas cuestiones".

Preguntados por cómo reaccionan ante un "dolor leve o resfriado", el 40% asegura que toma analgésicos o antigripales

En el mismo sentido, la reciente Encuesta Nacional de Salud reflejaba que únicamente el 1% de los españoles había visitado a un especialista en homeopatía el año previo. Lo que además supone un descenso importante desde el 1,5% de 2012. Además, solo el 0,7% del presupuesto de salud de los españoles se dedica a preparados homeopáticos, según un reciente informe de Unespa basado en la Encuesta de Presupuestos Familiares (PDF). Un dato que se complementa con los ingresos de Boiron, el principal laboratorio por ventas en España, que suman dos años cayendo.

Son cifras muy bajas y, sobre todo, muy alejadas de las que se manejan desde hace años sin rigor las organizaciones promotoras de la homeopatía, que se atrevían a indicar que hasta un 45% la utiliza de manera regular o esporádica o que un tercio de los españoles había usado estos preparados, según el Libro Blanco de la Homeopatía. Las asociaciones que representan a los usuarios de homeopatía se dirigieron como protesta a este periódico asegurando que los pacientes constituyen el 10-12% de la población. También aseguran que cuentan con "una amplia aceptación por parte de la sociedad española, según la encuesta de Fecyt 2017", una referencia que también ha usado Boiron recientemente. En este caso usan la confusión como aceptación: en esa encuesta, el 53% de los españoles se identificaba mucho, bastante o algo con la afirmación de que los productos homeopáticos funcionan. Pero solo el 7% estaba muy convencido de que funciona.

Lo que nos dice el CIS, analizado por estas investigadoras, es que la homeopatía se usa de forma muy puntual y que le ponen los cuernos con los medicamentos convencionales. Preguntados por cómo reaccionan ante un "dolor leve o resfriado", el 40% asegura que toma analgésicos o antigripales (frente al 50% del resto de españoles). La mayor diferencia en esa cuestión entre usuarios de homeopatía y la población general es que solo el 8% de los primeros acude a la consulta médica frente al 18% de los demás.

El usuario estándar que podría consumirla no sorprende: mujer de mediana edad y buena educación

Especialmente llamativa es la bajísima satisfacción que manifiestan los usuarios de homeopatía con esta pseudoterapia: 6,9 sobre 10, un punto inferior al grado de satisfacción que esos mismos usuarios tienen del médico de cabecera (7,9) o del médico especialista (7,8). Es decir, incluso los practicantes de la homeopatía prefieren a los médicos de verdad que esta práctica pseudocientífica. Puede suponerse que es normal, dado que la homeopatía no ha demostrado que pueda servir contra ningún mal o dolencia. Pero, sorprendentemente, la homeopatía también es la peor valorada de todas las pseudoterapias por las que preguntó el CIS. La nota de la homeopatía, la más baja, está además lejos del 7,6 del reiki, el 8,6 de la musicoterapia y el 8,9 de la ayurveda. Únicamente la acupuntura, con un 7, se acerca a su nota.

No obstante, la catedrática Moreno considera que a los usuarios de la homeopatía "no se les debe tratar como ignorantes" y que, aunque "mucha gente no pueden concebir que son personas con formación académica", para ellos es algo "casi ideológico". Y resalta un dato de gran importancia para conocer el fenómeno: sus usuarios llegan a la homeopatía a través de conocidos y en menor medida buscando en internet: "El boca a boca es importante porque tiene mucho que ver con fiarse de lo que te dice la gente cercana".