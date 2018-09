Cientos de médicos y científicos piden a Sanidad que actúe contra las pseudoterapias porque “matan”

La ministra Luisa Carcedo, durante una entrevista reciente con EL PAÍS. En vídeo, las declaraciones de Carcedo sobre pseudoterapias. CARLOS ROSILLO / VÍDEO: EPV

"Seamos claros: las pseudociencias matan". Así arranca la carta abierta a la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, que a primera hora de esta mañana ya han firmado 400 personas del ámbito científico y sanitario, en la que reclaman que se actúe de manera decidida contra el fenómeno de las pseudociencias. La carta, a la que se siguen sumando adhesiones, surge como respuesta al caso de Rosa, dado a conocer por Materia: una economista que murió con 43 tras tratarse un cáncer de mama solo con homeopatía y otras pseudomedicinas inútiles contra un tumor.

"Ministra, este problema no solo se soluciona en Europa, como usted ha sugerido recientemente, porque va más allá de la homeopatía. Esto también se soluciona en España", dice la carta

El manifiesto (puede leerse aquí) lamenta que se hayan producido tantas muertes como la suya, pacientes embaucados por curanderos y practicantes de las pseudoterapias. "En algunos casos, como en la muerte de Mario Rodríguez, se trata de personas que no son médicos pero ejercen con impunidad desde centros que incumplen la legislación de centros sanitarios", denuncian en el texto. "En otros casos, como la muerte de Rosa, son médicos colegiados que actúan con el conocimiento de los colegios de médicos, que les permiten seguir engañando a enfermos graves y llevarlos, en el mejor de los casos, a caer en un engaño, o en el peor, a la muerte", lamentan.

Los firmantes de la carta, promovida desde la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas (Apetp), el Grupo Español de Pacientes con Cáncer, la ARP-Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, el Círculo Escéptico, la Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad y FarmaCiencia, piden a Carcedo que tome medidas también en España y no solo en Europa. Como adelantó EL PAÍS, Sanidad alertó a la UE del abandono de tratamientos por la homeopatía y por eso reclama que Bruselas cambie su regulación. "Ministra, este problema no solo se soluciona en Europa, como usted ha sugerido recientemente, porque va más allá de la homeopatía. Esto también se soluciona en España, haciendo cumplir la ley, creando nuevas leyes y protegiendo los derechos del enfermo y sus familias. Se soluciona luchando contra lo que se está convirtiendo en una plaga que afecta a las mismas raíces del sistema de salud de nuestro país. Porque seamos claros de nuevo: la deontología médica no es un juego", defiende la carta.

Tras hacer un repaso a los puntos de la deontología médica que estarían vulnerando los sanitarios que practican las pseudociencias, los firmantes reclaman a la ministra "que proponga medidas claras para acabar con tres problemas que son la causa de estas muertes, engaños y perjuicios a la salud y la economía de los enfermos". Primero, la presencia de médicos colegiados "que infringen el código deontológico médico, con el beneplácito de sus respectivos colegios de médicos, quienes les permiten ofrecer pseudoterapias". Segundo, la existencia de "no profesionales que, de forma pública, evidente y notoria, infringen la legislación de centros sanitarios" que ofrecen "servicios y productos que van contra de los derechos de los enfermos". Por último, exigen que se promueva una legislación o controles que eviten la venta de homeopatía en las farmacias españolas.