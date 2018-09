E. DE B.

El Gobierno de Pedro Sánchez tiene en el Congreso un proyecto de ley, el de la eutanasia, que podría ser la estrella de las políticas de esta legislatura, como las leyes contra la violencia de género y el matrimonio igualitario lo fueron para el primer Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.

La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, afirma que está segura de que la norma saldrá adelante. “Espero que no se bloquee como nos tienen acostumbrados las bancadas de la derecha. Si se mantienen los apoyos de la investidura y de la toma de consideración de la ley, hay mayoría suficiente para sacar adelante esta ley que es orgánica, porque afecta al Código Penal, por lo que se requiere mayoría absoluta”.

Carcedo admite que el código deontológico de los colegios de médicos puede suponer que estos rechacen la medida. “Lo que reclaman los profesionales es que se desarrolle la ley de cuidados paliativos, pero no son excluyentes y las dos leyes son necesarias”, afirma respecto a la iniciativa parlamentaria de Ciudadanos. “En paliativos hablamos de calidad humana, y no solo médica, al final de la vida, y no debe contener objeción de conciencia. La eutanasia no es eso. Se da ante circunstancias de gran sufrimiento para la persona que esta decide que es insufrible, por lo que decide que no quiere seguir más porque no tiene un pronóstico de curación. El sistema sanitario debe incorporar esta prestación, pero esta sí requiere que se regule la objeción de conciencia. Se trata de que la persona, con su libre conciencia, su albedrío, ideología y posición religiosa y ante la vida y la muerte decide que ‘hasta aquí llegué, y no quiero sufrir más’, porque decide él, y el resto de servicios tiene que ayudarle”.