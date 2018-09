La ministra Carmen Montón, al borde de la dimisión por las irregularidades en su máster

La ministra de Sanidad Carmen Montón se encuentra al borde de la dimisión por las supuestas irregularidades de un máster en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, el mismo en el que hicieron sus estudios de posgrado Cristina Cifuentes y Pablo Casado. Montón lleva poco más de tres meses en el cargo. El pasado 7 de junio cambió la cartera de consejera de Sanidad y Salud Pública de la Generalitat Valenciana por la de ministra del Gobierno de Sánchez.

Este lunes, eldiario.es publicó unas informaciones sobre unas presuntas irregularidades en la obtención de su máster en Estudios Interdisciplinares de Género. La ministra convocó con rapidez una conferencia de prensa en la que aseguró que no había cometido ninguna irregularidad y descartaba dimitir, una intención que mantenía este martes a las nueve de la mañana, según ha contado ella misma en una entrevista a la Cadena SER.

El martes, la URJC ha confirmado que las notas de la ministra fueron manipuladas tras el fin del máster, tal como había adelantado horas antes eldiario.es. “La inspección de servicios está investigando este máster con toda la diligencia posible para que tan pronto se tengan los resultados, tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades”, aseguró la universidad en un comunicado. La tarde del martes, La Sexta afirmó que el Trabajo de Fin de Máster (TFM) contenía textos idénticos a los de otros autores, que la ministra no citaba.

Durante las primeras 24 horas tras saltar el escándalo, el Gobierno ha mostrado un apoyo tibio a la versión de la ministra: fuentes de La Moncloa calificaron de “amplias y transparentes” sus explicaciones pero ni el presidente ni ningún ministro le dieron un respaldo explícito.

La ministra de Economía, Nadia Calviño, se ha referido este martes en pasado a la labor de su compañera en el Consejo de Ministros. "Creo que ha sido muy rápida en salir a dar explicaciones. Yo no las he escuchado y por tanto no puedo comentar. Sí puedo decir que desde la perspectiva de su labor como ministra ha sido... está siendo absolutamente extraordinaria y es impresionante ver la cantidad de iniciativas que ella ha liderado y en las que está invirtiendo toda su energía", ha comentado Calviño en un desayuno informativo tras ser preguntada por la polémica que envuelve a Montón.