Dirigentes del PSOE creen que Montón debe dimitir antes de que Sánchez comparezca esta tarde en el Senado

La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, durante su comparecencia este lunes. En vídeo, Adriana Lastra y varias ministras defienden las explicaciones de Montón. ALVARO GARCIA / VÍDEO: EPV

Dirigentes del PSOE comparten que Carmen Montón debe presentar su dimisión como ministra de Sanidad antes de que el presidente del Gobierno comparezca esta tarde en el Senado. Pedro Sánchez asistirá al pleno de la Cámara Alta que comienza a las 16.00. La preocupación en la dirección del PSOE aumenta conforme pasan las horas por el impacto de las sombras que rodean al máster de la ministra. El presidente, de momento, ha decidido aguantar y ha dado instrucciones a las personas de su máxima confianza como Adriana Lastra y José Luis Ábalos para que salgan públicamente a respaldar a la ministra. "Tenemos plena confianza en la trayectoria de la ministra", ha asegurado el titular de Fomento y secretario de Organización de los socialistas. "Creemos que su obligación es dar cuenta, despejar cualquier duda y así lo está haciendo. En la medida en que está dando explicaciones y aclaraciones tiene todo el respaldo de la dirección del PSOE. El propio Gobierno también mantiene su apoyo a la ministra", ha afirmado en el Congreso.

Las explicaciones de Montón por la mañana en una entrevista en la cadena SER refuerzan, sin embargo, la opinión de quienes anoche ya planteaban en Ferraz y en el Ejecutivo que la renuncia de Montón tiene que producirse lo antes posible para no perjudicar la imagen del Gobierno. "Ya sabemos cómo va a acabar esto, la cuestión es cuándo", mantienen responsables socialistas. Los inputs que llegan a la dirección del PSOE y a su entorno, esencialmente opiniones de alcaldes y líderes territoriales, van todos en la misma línea: Montón no puede continuar después de que la Universidad Rey Juan Carlos haya confirmado que hubo cambios en las notas de su máster. Los partidarios de aguantar argumentan en cambio que sería un severo traspié para el Gobierno la renuncia de un segundo ministro —Màxim Huerta no duró una semana como titular de Cultura— cuando acaba de cumplir sus primeros 100 días de Gobierno.

Mientras en el partido aumentan los partidarios de la caída de Montón, varios altos cargos del PSOE y del Gobierno han salido en público en defensa de Montón, un apoyo que hasta ahora había sido tibio. "Su actuación con relación al curso de este máster fue siempre con la voluntad de enriquecer su conocimiento. Lo que le motivó fue que le podía servir de utilidad en el desarrollo de su actividad y lo hizo con la mejor intención siguiendo las directrices que le establecieron desde la propia dirección del curso", ha insistido Ábalos. "Desde luego no es responsable a la hora de establecer las condiciones para el desarrollo del mismo. Se limitó con claridad a seguir las instrucciones que le permitían desarrollar este curso y culminarlo con el trabajo que ha mostrado ante los medios", ha continuado el responsable de Organización, que ha diferenciado el caso de Montón de los estudios de posgrado del presidente del PP, Pablo Casado, y de la expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes. "Aunque sea un máster más, esto es lo único que tiene en común con otros casos. Aquí no ha habido ninguna prevalencia de la condición ni petición ni solicitud de trato de favor", ha zanjado Ábalos.

"La ministra está dando todas las explicaciones y no tiene nada que ocultar. Ha sido clara y rotunda", ha afirmado por su parte Adriana Lastra. La vicesecretaria del PSOE y portavoz parlamentaria en el Congreso ha señalado que Montón comparecerá "a petición propia" en el Parlamento "porque no tiene nada que esconder". "Ha dado explicaciones detallada y minuciosamente", le ha secundado minutos después la ministra de Justicia, Dolores Delgado. Eso en público, porque en privado las opiniones eran muy diferentes. En un aparente lapsus verbal, la ministra de Economía, Nadia Calviño, ha afirmado que la labor de Montón en sus tres meses al frente del Ministerio de Sanidad "ha sido extraordinaria", como si de hecho ya hubiera dimitido.