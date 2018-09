Carmen Montón: “Entendí que al entregar el trabajo fin de máster tenía todo aprobado”

Carmen Montón insiste en que no cometió ninguna irregularidad al cursar su Máster en Estudios Interdisciplinares de Género, mientras en el PSOE arrecian las voces que exigen su dimisión como ministra de Sanidad. "Entendí que al entregar el TFM (trabajo de fin de máster), tenía todo aprobado (...) Creo que una persona que no hace nada irregular no tiene por qué erosionar nada", ha afirmado sobre el desgaste que la polémica que rodea a su posgrado en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) pueda provocar en el Gobierno. "Con el presidente [Pedro Sánchez] estoy hablando en todo momento y con la vicepresidenta [Carmen Calvo] también. Él quiere que esté fuerte y dé explicaciones claras", ha insistido en una entrevista en la Cadena Ser.

La Universidad Rey Juan Carlos ha confirmado que las notas se manipularon meses después de que finalizara el máster, como ha adelantado este martes eldiario.es. Según esta publicación digital, Montón no aprobó todo su máster en la convocatoria de junio de 2011 ya que, según consta en su ficha de alumna, al menos en una asignatura aparecía con un "no presentado" cuando acabó el curso que ella defiende que había superado. La ministra asegura que presentó su trabajo de fin de máster sobre estudios de género en junio de 2011, algo que, según eldiario.es, habría sido fraudulento porque en ese momento no tenía todas las asignaturas aprobadas y es un requisito imprescindible para presentar el TFM.

Según eldiario.es, el 25 de noviembre de 2011 "alguien entró en el sistema informático" de la URJC y cambió ese "no presentado" por un "aprobado", pese a que las actas del curso ya estaban cerradas. La supuesta modificación de nota fuera de plazo explicaría por qué el título oficial de Montón dice que lo completó en 2012.

"No tengo respuesta porque está fuera de mi ámbito de responsabilidad. No veo justo que se impute a mí", se ha desmarcado Montón. La ministra ha diferenciado su caso de los protagonizados por la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y el presidente del PP, Pablo Casado. "Argumentos muy parecidos pueden ser las palabras, que se las lleva el viento. Yo tengo documentos (...) Sería meternos a todos en el mismo saco. Tengo la acreditación de que estuve allí [cursando el máster y asistiendo a él]", ha observado Montón.

La defensa del Ejecutivo ha sido tibia, igual que en el partido, donde ninguna voz autorizada ha salido en público en su defensa. "No he pedido un trato de favor y estoy aquí porque siento el apoyo de las personas que importan", ha reiterado la ministra, que no obstante ha reconocido que "ahora con toda la información que tenemos igual habría hecho de otra forma" el máster. "No he sido consciente, he estado entregando aquello que se me solicitaba. La principal interesada de que esto se aclare soy yo", ha repetido.

Las explicaciones de la ministra de Sanidad sobre la manera con que obtuvo un máster por la universidad madrileña convencieron ayer al Gobierno. Al menos de momento. También en el PSOE. “Aguantamos”, era la decisión que tomaban en Ferraz y La Moncloa a las 22.30 después de que las llamadas entre los principales responsables del Gobierno y del PSOE se sucedieran hasta ya entrada la noche. Sin embargo, el principal temor de todos los cuadros de diferente rango consultados en el Ejecutivo y el partido era que continuaran las informaciones que pusieran en duda la forma en que Montón había obtenido el máster. Justo lo que ha sucedido este martes. "Seguiré dando la cara", se ha despedido la ministra de la entrevista en la Ser.