10

Evita que le dé la luz directa a la botella de aceite de oliva

Ocurre algo similar al caso de la caducidad del vinagre: "No existe una regulación europea sobre el tiempo máximo para su consumo", explicó a BuenaVida Enrique Martínez Force, investigador y vicedirector del Instituto de la Grasa del CSIC. Para conservarlo en buen estado y que no se oxide ni se dañe habrá que comprobar que cerramos bien el tapón, no exponerlo a temperaturas elevadas y evitar que le dé la luz directamente. También podemos congelarlo si queremos preservarlo durante más tiempo, para descongelarlo hay que tener paciencia y no usar calor.