"Para quitar una verruga hay que acabar con la madre de todas las verrugas"

Alguna vez habrá oído que cuando alguien tiene muchas verrugas, no se librará totalmente de ellas hasta que no acabe con la 'verruga madre'. Paloma Borregón, integrante de la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) y responsable del departamento de Dermatología en la Clínica Beteré-Marcos en Madrid aclara que "se trata de un mito". "Cuando sale una verruga y luego aparecen más la causa es el virus del papiloma, que se multiplica", explica y añade que "hay que quitarlas todas a la vez y no pueden quedar restos porque volverán a multiplicarse".

"Las verrugas se contagian por contacto directo (piel con piel) o indirecto (a través de objetos) y las zonas de mayor riesgo de contagio son áreas o superficies húmedas", indica la dermatóloga, que aclara que una piel sana no tendría por qué contagiarse: "El contagio se suele dar cuando hay heridas o problemas, como dermatitis atópica porque las alteraciones de la piel son una puerta de entrada para el virus". Y no todo lo que parece una verruga lo es: "Aquellas que no están producidas por el virus son fibromas o acrocordones, que suelen aparecer en cuello y axilas debido al roce de ropa u objetos", aclara la experta.

Para acabar con esas desagradables protuberancias olvídese de los trucos caseros, la AEDV lo desaconseja encarecidamente por el riesgo de infección: "Tanto las verrugas como los fibromas se pueden quitar con crioterapia y, en el caso de los fibromas, también se pueden cortar (por parte de un profesional) y coagular, para evitar infecciones". Y hay que borrar todo rastro de vírico de verrugas para que no vuelvan a aparecer.