Ángela Nieto. Investigadora del Instituto de Neurociencias de Alicante, Ángela Nieto (Madrid, 1960) cuenta que no se acuerda de cuándo decidió dedicarse a lo que hace porque no recuerda ningún momento de su vida “en el que no quisiera ser científica”. Amante de los juegos de química, que su madre le escondía por temor a que explotara la casa, lo que más le atraía era la biología molecular, por eso de “mezclar cosas y encontrar algo nuevo”. Entre las múltiples cosas nuevas que ha encontrado Nieto en su carrera se encuentran varios descubrimientos muy relevantes en torno al desarrollo embrionario de vertebrados, y el último de ellos es uno de los más espectaculares: ha descubierto por qué tenemos el corazón en el lado izquierdo del cuerpo. Nieto, autora de más de 120 artículos de investigación, ha recibido decenas de galardones; entre ellos, el Premio Jaime I de Investigación Básica (2009). Y cree que, si le hubieran preguntado hace 30 años, habría dicho que estaría haciendo algo muy parecido a lo que hace ahora porque, como otros muchos científicos, nunca pensó “en hipotecas ni en sueldos”. “Los salarios no son competitivos para los científicos en este país, pero nunca he querido hacer nada más, porque la ciencia es rigor, generosidad, conocimiento, libertad y progreso. No hay nada mejor”.