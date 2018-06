6

"Curan enfermedades como las cistitis"

Que sean muy buenas para nuestro organismo no quiere decir que tengan propiedades mágicas, ni que actúen como un medicamento. No hay estudios científicos que relacionen directamente la curación de una enfermedad con la ingesta de un determinado tipo de fruta. Aunque no curen, sí es cierto que ayudan a prevenir.

Así, "los alimentos ricos en vitamina C son estupendos para reforzar nuestro sistema inmune", afirma Quintas. Pero hay que consumirlos habitualmente, "no sirve de nada hincharse a naranjas cuando ya estamos malos".

Lo mismo pasa con la teoría de que ciertos frutos rojos curan o alivian la cistitis. Según Quintas, puede haber algo de relación entre las proantocianidinas, que les dan el color morado y propiedades antiinflamatorias: "Son grandes aliadas del sistema circulatorio e impiden que se adhiera la bacteria E. coli a las paredes del tracto urinario, eliminándola con mayor facilidad", esgrime. Pero, insiste, "solo han de pensarse como preventivo o complementando a los antibióticos". Es decir, no como cura.