Hueveras de plástico

Puede que en algún momento de su vida se haya visto tentado a comprar una huevera y cada vez que hace la compra saca los huevos del cartón para guardarlos en su lugar en la cocina. Sin embargo, recomiendan desde la Food and Drug Administration (FDA), lo mejor es dejar los huevos donde vienen desde el supermercado. Las cajas de cartón en las que se comercializan están diseñadas para protegerlos de diferentes bacterias, para que no se contaminen con otros alimentos e, incluso, si se resquebrajan un poco, que no entren en contacto ni se mezclen con otros, provocando una batalla campal de bacterias en su nevera.

Aclara Julio García, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC), que es precisamente en las cáscaras de los huevos donde se encuentra la salmonella: "La bacteria se puede desarrollar en granjas mal cuidadas. Por lo que, aunque exista la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), hay que estar siempre alerta, y seguir unas condiciones en cuanto a las fechas de caducidad, higiene y manipulación de alimentos".