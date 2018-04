9

Pizza

Lo ideal es hacerla en casa, pero si no nos sobra el tiempo tenemos varias opciones. La primera, recomiendan las expertas, es solo comprar la masa ya elaborada y añadir el resto de ingredientes en nuestra cocina. Si preferimos comprarla ya hecha, nos toca volver a mirar los ingredientes.

Para la masa, Soler recomienda que tenga solo los ingredientes básicos: "Aceite de oliva, harina, agua, sal y levadura, pero nunca grasas saturadas". Y si podemos encontrar una con harina integral o de grano entero, ¡mucho mejor!

Fijémonos también en que no se hable del queso de forma genérica, indica la nutricionista: "En la mayoría de casos en los que solo pone 'queso' son en realidad preparados lácteos". Es decir, restos de queso a los que les agregan sales fundentes, aromas, colorantes, entre otros aditivos. "Debe concretar la variedad de queso, así como debe huir de aquellos a los que les precede la palabra 'tipo", añade.

Si queremos más ingredientes, pensemos en verduras y no en carne y salsa barbacoa. "Se puede encontrar opciones saludables. Solo hay que considerar dónde puede haber ingredientes no tan sanos y no solo preocuparse por si lleva bacon o no", matiza Soler.