"El aumento del poder adquisitivo se conjuga con la asunción de más responsabilidades en forma de trabajo o crianza de hijos, lo que se traduce en estrés", constata San Mauro quien, no obstante, ve en la dieta equilibrada una forma de organizar mejor la agenda diaria: "La excusa de una mala alimentación por falta de tiempo es errónea; si planificamos un menú y dedicamos un espacio no demasiado amplio a hacer una compra semanal, organizaremos mejor nuestras rutinas y, sobre todo, ganaremos en salud". ¿Qué echar al carrito? Productos frescos que eviten las visitas a la máquina de vending: "No habrá necesidad de comprar un sándwich si hemos perdido un segundo por la mañana metiendo un par de piezas de fruta en la bolsa ", sostiene el experto. Recomendables son también los, que ayudan a controlar el peso y reducen los antojos. Y, ¿de qué prescindir? "De los procesados y envasados con altos contenidos en sal y conservantes, nunca recomendables", confirma el nutricionista. Tampoco el alcohol o la cafeína ayudan: deshidratan y alteran los ritmos del sueño , dos realidades incompatibles con la vida propia de los 30. Y no, claro que a href="https://elpais.com/elpais/2017/06/09/buenavida/1497002430_451726.html" target="_blank">no pasa nada por tomar un precocinado al mes a los 60 años, o a la semana cuando tienes 35.