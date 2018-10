Las claves del pacto de los Presupuestos: salarios, pensiones, alquileres y otras medidas

El Gobierno y Unidos Podemos han cerrado este jueves un acuerdo para los Presupuestos de 2019 cuyas líneas maestras llevará el lunes el Ejecutivo a Bruselas. El pacto incluye subir el salario mínimo a 900 euros, igualar los permisos de paternidad y que sean "intransferibles por ley" y una subida del impuesto de patrimonio el 1% a las fortunas de más de 10 millones de euros. Algunas de las medidas incluyen dotaciones presupuestarias concretas, que suman un total de 2.841 millones de euros, y otras no, al tratarse de compromisos políticos sin impacto económico inmediato. En todo caso, todas estas medidas no podrán entrar en vigor si las cuentas públicas de 2019 no obtienen otros apoyos políticos en el Congreso. Estos son los doce puntos clave:

Incremento del salario mínimo interprofesional a 900 euros al mes en 2019. Esto supone una subida de 164 euros respecto a 2018, el mayor aumento en un año en nuestra historia reciente. El impacto presupuestario es de 340 millones de euros.

Equiparación de los permisos de maternidad y paternidad. En 2019, se subirá la baja por paternidad a ocho semanas, en 2020 a doce semanas y en 2021 a dieciséis semanas. Tendrá un impacto de 300 millones en los presupuestos.

Protección del alquiler y el acceso a la vivienda. Esto incluye aumentar el presupuesto del ministerio de Vivienda en un 38% (hasta 630 millones en 2019), modificar la normativa del mercado de alquiler inmobiliario para poner techo a las subidas y proteger a los inquilinos y permitir a los ayuntamientos que regulen los precios del alquiler en zonas tensionadas.

Actualización de las pensiones de acuerdo con el IPC. Mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas y subida del 3% para las pensiones mínimas y no contributivas. Estas medidas supondrán más de 1.000 millones de euros en los presupuestos.

Aumento de las ayudas para los dependientes. El presupuesto destinado a dependencia aumenta un 40% hasta alcanzar los 515 millones de euros. Además, se recupera la cotización a la seguridad social por parte del Estado de los familiares que cuidan, con un coste de 315 millones.

Regulación de la publicidad del juego de azar y apuesta en línea. La idea es limitarla de forma parecida a la del tabaco. Además, se cambiará la ley que regula las apuestas para incluir medidas de información, gestión y limitación del consumo de juegos. No lleva aparejada ninguna partida presupuestaria.

Nueva fiscalidad con más impuestos para grandes empresas y fortunas. Creación de un tipo mínimo del 15% en el impuesto de sociedades para empresas con al menos 20 millones de euros de cifra de negocios e incremento el 1% en el Impuesto de Patrimonio a las fortunas de más de 10 millones de euros.

Creación de un impuesto sobre las transacciones financieras. Consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero.

Reducción del IVA en higiene femenina y servicios veterinarios. Aplicación del tipo reducido del 4% en el IVA para los productos de higiene femenina y del 10% en la veterinaria.

Incremento de la prestación por hijo a cargo. Se pasará de la prestación actual de 291 euros al año a 473 euros/año por hijo a cargo en 2019. Además, se crearán ayudas para comedor para combatir la pobreza infantil. Estas dos medidas suman un impacto presupuestario de 205 millones de euros.

Universalización de la escuela pública infantil de 0 a 3 años. En una primera fase se facilitará a los Ayuntamientos que puedan destinar parte de su superávit a las escuelas infantiles actualmente gestionadas por estas administraciones, lo que supone un impacto de 300 millones de euros. Esta medida servirá de soporte inicial para la elaboración del plan de universalización que se diseñará a lo largo de 2019.

Subida del gasto en investigación y ciencia. Las partidas dedicadas a Investigación Desarrollo e Innovación civil (I+D+i) se incrementan en un 6,7%. En términos absolutos la subida será de 273 millones de euros más sobre lo dedicado este año.

Apoyo e impulso de "producciones culturales". 20 millones de euros en las cuentas del próximo año de destinarán a "apoyar e impulsar las producciones" en las "distintas lenguas, tanto oficiales como propias". Además, se anuncia la intención de impulsar la programación musical en los medios públicos.