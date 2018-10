El PP no incluyó la partida para subir las pensiones en los Presupuestos de 2018

El Gobierno del PP no incluyó en los Presupuestos de este año la partida que financia la subida de las pensiones del 1,6% y la adicional de las prestaciones de viudedad. Esa revalorización se negoció con el PNV para aprobar los Presupuestos de 2018. El acuerdo, que en teoría lograba salvar la legislatura, se cerró sin que estuviesen presentes los técnicos del Ejecutivo que se conocían los números.

El entonces secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, no fue convocado a aquel encuentro. Y, según explican fuentes del Ministerio de Hacienda al tanto de aquellas conversaciones, el enfado de Nadal fue tal que cerró los presupuestos sin consignar el dinero necesario para adoptar esta medida. De modo que ahora hay un obstáculo legal para librar los fondos.

La noticia la ha destapado este martes el actual secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, en su comparecencia ante la comisión del Pacto de Toledo en el Congreso de los Diputados: “No tienen asiento en el estado de ingresos y en el estado de gastos [...]. Sí tiene asiento el acuerdo inicial con Ciudadanos, pero no el posterior con el PNV”.

Ahora el Ejecutivo de Pedro Sánchez se ha encontrado con que esa rúbrica no ha sido presupuestada. Como ha contado Granado en el Parlamento, sí que lo estaba el alza de las pensiones bajas que suscribió el Gobierno de Rajoy con Ciudadanos. Y el 0,25% que contemplaba la fórmula de sostenibilidad de las pensiones. Pero no el 1,35% restante que se sube para las pensiones altas. Tampoco el incremento adicional de las de viudedad. Ambos conceptos no tienen un asiento contable que permita el pago. Así que en estos momentos se tiene que buscar la forma de financiar esos 1.300 millones de euros.

En cualquier caso, la subida ya se está aplicando. Y su pago hasta final de año está garantizado. “Lo vamos a pagar, eso está fuera de toda duda, que nadie se alarme. Pero vamos a tener que aplicar imaginación contable para solucionar un problema que se creó en el mismo momento en que se aprobó una medida que obligaba a gastar más”, lamentó el máximo responsable de la Seguridad Social.

Granado señaló, además, que "estamos todavía pensando cómo resolver este dislate porque no es fácil" contabilizar un ingreso que "no está para financiar un gasto que sí va a ser". Y añadió que en el Ministerio estaban "dándole vueltas" al asunto para "conseguir cuadrar las cuentas".