Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ultiman un pacto de presupuestos

"Estamos terminando un acuerdo con Podemos”, decía la vicepresidenta Carmen Calvo por la tarde en Onda Cero. Unidos Podemos solo reconoce que se está avanzando tras las reticencias que mostraron el lunes cuando advirtieron al Gobierno que no apoyarían las cuentas si no cedían. “Hay detalles que no son menores pero no van a ser un problema”, afirman fuentes de la negociación. El acuerdo se intenta cerrar con celeridad para que Iglesias pueda anunciarlo este jueves, antes o después del Consejo de Ministros. El Gobierno quiere llevar las líneas maestras del presupuesto al consejo —el viernes es festivo— y rematar el documento para enviarlo el lunes a Bruselas.

El aumento del salario mínimo interprofesional es uno de los puntos de choque donde apenas hay avances. Unidos Podemos quiere que llegue a los 1.000 euros en 2019. Este aumento de 150 euros es excesivo para el Ejecutivo, que estudiaba una vía intermedia. El Gobierno considera, además, que esta negociación es especialmente sensible porque en las mesas de trabajo no están sentados los sindicatos y la patronal, con quienes se ha acordado tradicionalmente las subidas salariales.

Unidos Podemos mantiene la exigencia de dedicar al menos 1.700 millones de euros para atender a las 300.000 personas que tienen aprobada la ayuda por dependencia y no la reciben. El grupo confederal llegó a afirmar que no se conformaría con menos de 1.500 millones. “No es aceptable que se pretenda destinar solo 400 millones más a dependencia, que solo sacarían del limbo a 37.500 personas”, respondió el equipo de Iglesias a la oferta del Gobierno.

El gasto total en dependencia fue de 7.459 millones de euros en 2017, de los que 6.241 los asumieron las comunidades (86%) y solo 1.218 millones el Estado (14%) cuando tendría que repartirse al 50%.

El PSOE ofrecía recuperar la seguridad social de las cuidadoras en el entorno familiar, pero el grupo confederal consideraba que esa partida no podía negociarse en la mesa de dependencia. Unidos Podemos calcula que la recuperación de las ayudas por dependencia generaría unos 70.000 empleos.

“Línea morada”

Acabar con la burbuja del alquiler sigue siendo lo que Unidos Podemos denomina una línea morada. Es decir, una de las medidas a las que no quiere renunciar. Para hacer menos rentable la existencia de viviendas vacías a los grandes tenedores —en su reunión con Sánchez en La Moncloa el mes pasado Iglesias especificó que se refería a los dueños de más de 10 inmuebles— el Ministerio de Fomento elaboraría un reglamento que permitiría a los Ayuntamientos aplicar un recargo por ese tipo de viviendas. EL PAÍS adelantó el pasado 18 de septiembre la intención del Gobierno de aplicar “medidas de carácter coercitivo” contra los propietarios de viviendas vacías, según recogía un informe interno de la Secretaría General de Vivienda.

Los municipios también se beneficiarían de una mayor flexibilización de la regla de gasto. Los Ayuntamientos acabarán el año con 27.000 millones en depósitos y quieren destinar parte de este superávit a políticas sociales en un ejercicio con elecciones municipales.

“Se trata de medidas que ya están en marcha en países de nuestro entorno europeo, que incluso comunidades autónomas gobernadas por el PSOE están pidiendo, como la Comunidad Valenciana”, argumentan desde Unidos Podemos. Reconocen que no es el único requisito para poder acabar con la especulación, pero servirá para evitar subidas abusivas y, según sus cálculos, no supone coste presupuestario alguno.

Solo en el paquete de fiscalidad, el Gobierno y Unidos Podemos habían avanzado antes de las últimas reuniones a contrarreloj. El equipo de Iglesias cedió y propuso fijar el límite para aumentar las rentas del trabajo de 130.000 euros, en vez de 120.000 como reclamaban en un principio.

A última hora de este miércoles Podemos y sus confluencias seguían insistiendo en aplicar un impuesto a la banca. Una medida que Pedro Sánchez hizo suya en enero, cuando era el líder de la oposición, y a la que el presidente ha renunciado. También había posiciones diferentes en la derogación de la reforma laboral de 2012, como en la eliminación de ciertos tipos de contratos a emprendedores y jóvenes que para Unidos Podemos han sido claves en la precarización del mercado laboral.