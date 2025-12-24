No todo está perdido: 10 buenas noticias que contamos en Planeta Futuro en 2025

De izquierda a derecha: una trabajadora de la Agencia Espacial de Egipto, una ampolla de lenacapavir, una de las mujeres retratada para el proyecto 'Afromayores' y un retrato a Fahr Parsi (nombre ficticio), creadores de los clubes de lectura por WhatsApp en Afganistán.

La llegada de un medicamento que revolucionará la lucha contra el VIH, el rescate de las semillas de Sudán y la inauguración de la agencia espacial africana son algunas de las historias optimistas que escribieron este año nuestros reporteros

No parece fácil encontrar buenas noticias en 2025. Este fue el año del desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y de los recortes a la ayuda internacional. También fue el periodo en el que fuimos testigos del recrudecimiento de la masacre en Gaza o de nuevos hitos del horror en la guerra de Sudán o de la República Democrática del Congo. Pero, a veces, en el calendario de publicaciones, se asomaban buenas noticias: avances científicos para el tratamiento de enfermedades, firmas de acuerdos internacionales que parecían imposibles, iniciativas exitosas contra el cambio climático, proyectos comunitarios que salvaban vidas o historias de mujeres valientes. Algunas ocurrieron, incluso, en esos lugares donde, por momentos, pareció que todo estaba perdido. Aquí una selección de las diez buenas noticias del 2025.

La firma de acuerdos que democratizan la llegada del lenacapavir, un fármaco que revolucionará la prevención del VIH, es una feliz noticia de este 2025. A diferencia de las píldoras diarias de profilaxis previa a la exposición (PrEP), que se usan actualmente para prevenir la enfermedad, el lenacapavir solo debe aplicarse dos veces al año. Es decir, permite proteger de manera más eficiente y facilitar el cuidado a poblaciones de riesgo que, por barreras de acceso o estigma, no tienen tan fácil tomar una pastilla todos los días.

Un acuerdo firmado este verano entre EE UU, el laboratorio que lo fabricó (Gilead) y el Fondo Mundial, dio luz verde para entregar dos millones de dosis de aquí a 2027 en 10 países altamente afectados por el VIH. ¡Y en noviembre llegaron las primeras a Zambia y Esuatini! En septiembre, además, Unitaid y la Fundación Gates firmaron acuerdos para que, a partir de 2027, 120 países de ingresos bajos y medios puedan acceder a este medicamento ―que normalmente cuesta 28.000 dólares (23.700 euros) por persona y por año― a un precio más accesible: solo 40 dólares (34 euros).

#sida #africa #salud #sanidad ♬ sonido original - El País @elpais Una buena y una mala noticia en el Día Mundial del Sida. La buena noticia es que las primeras 1.000 dosis de lenacapavir llegaron a Zambia y a Eswatini, dos países africanos con cifras alarmantes de sida. Aunque la noticia ha pasado desapercibida, es una revolución. La mala noticia tiene que ver con los recortes a la Ayuda Oficial al Desarrollo. La ONU quiere acabar con el sida como pandemia en 2030 pero en 2024 aún se registraron 1,3 millones de nuevos casos. Si los recortes mundiales en cooperación siguen, ONUsida advierte de que este número en lugar de reducirse se multiplicará. #VIH

El mundo tiene, ahora, una hoja de ruta para enfrentar mejor ―y de forma más solidaria y cooperativa― futuras pandemias. En mayo, y tras tres años de duras negociaciones, los países miembros de la Organización Mundial de la Salud (OMS) aprobaron un acuerdo que creará herramientas y protocolos para que, en caso de crisis sanitarias, se pueda proteger a los países que más lo necesitan, independientemente de su poder adquisitivo. El tratado ordena crear un mecanismo para repartir los beneficios en investigación y desarrollo financiada con dinero público y una red logística para distribuir rápida y equitativamente suministros sanitarios, entre otros sistemas de coordinación.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, celebra en la madrugada del miércoles en Ginebra el consenso sobre el borrador del acuerdo de pandemias. @drtedros.who.int‬

Finlandia devolvió a Benín un taburete ceremonial, llamado kataklé: este era el último objeto que faltaba para completar el tesoro de Dahomey, que fue robado durante la época colonial. En julio, además, la Asamblea Nacional de Francia aprobó el regreso del tambor parlante Djidji Ayokwé a Costa de Marfil.

Estos dos objetos fueron protagonistas del especial Viaje a los orígenes africanos de los objetos robados publicado por Planeta Futuro en 2024 que, por cierto, ganó el Premio Saliou Traoré 2025, el galardón más importante de periodismo en español sobre África, por el especial Viaje a los orígenes africanos de los objetos robados. En este especial, de siete reportajes, un equipo de periodistas retrató el expolio de piezas de arte durante la colonización y la actual ola de demandas de restitución que lideran distintos grupos civiles y gobiernos.

La periodista Ana Carbajosa recibe de manos del viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, el premio Saliou Traoré al equipo de Planeta Futuro, durante el acto celebrado hoy martes en el patio central de la sede de Casa África en Las Palmas de Gran Canaria. Angel Medina G. (EFE)

El 25 de febrero de 2025, un lote de 1.884 semillas de sorgo, mijo perla, cacahuete, sésamo, sandía y melón Vigna, provenientes de Sudán, fue depositado en en el Banco Mundial de Semillas de Svalbard (Noruega), en los confines del mundo. Este fue el último episodio de un titánico rescate del patrimonio genético del país africano que sufre una cruenta guerra civil desde 2023. Ali Zakaria Babiker, director del Centro de Investigación y Conservación de Recursos Fitogenéticos Agrícolas de Sudán, destruido y saqueado durante el conflicto, y portavoces de la iniciativa Crop Trust nos contaron los detalles de este rescate.

Van cuatro años de apartheid de género en Afganistán. Pero, desde distintos rincones del país (y también en el exterior), grupos de mujeres se las ingenian para resistir. Este año publicamos la historia de clubes de lectura que Fahr Parsi (nombre ficticio) organiza por WhatsApp. Estos clubes, y un sistema de préstamo de libros físicos y en PDF, han sido una alternativa para quienes viven en un país donde las niñas tienen prohibido asistir a la escuela secundaria y donde las mujeres no pueden asistir a la universidad.

En la imagen, la licenciada en Derecho, Fahr Parsi, sostiene un libro mientras oculta su rostro, como reflejo de su papel en la organización de clubes secretos de lectura para mujeres en Afganistán, pero también para protegerse de las represalias de los talibanes, en junio de 2025. Fahr Parsi

Este año, además, conocimos al equipo de mujeres de Begum TV que, desde París, produce, graba y emite contenidos de televisión por satélite para las mujeres que están en Afganistán. “El 80% de nuestro contenido es educativo. Desde las siete de la mañana hasta las 13 horas emitimos cursos, por la tarde hay programas de entretenimiento y a partir de las 18 horas un prime time que producimos en París con emisiones de apoyo psicológico, consejos de salud, música y entretenimiento”, explicaba Hamida Aman, fundadora de Begum TV.

Un proyecto en España hace homenaje a las personas afro que llegaron al país, echaron raíces y ahora envejecen lejos de su tierra. A través de vídeos, fotografías y textos, la periodista Lucía-Asué Mbomío Rubio y el fotógrafo Laurent Leger-Adame recogen la memoria de las personas afro de la tercera edad y lo cuentan en Afromayores. “En España, la gente piensa todo el rato que las personas negras acabamos de llegar. No hay una memoria general con respecto a nuestros cuerpos en este territorio”, contaba Mbomío a EL PAÍS.

Montaje con las fotografías de varios de los participantes en el proyecto Afromayores. De izquierda a derecha: Marcos Suka-Umu Suma, Martha Kembia y José Mbomío. Laurent Leger Adame

La ciencia y el desarrollo en África han alcanzado las estrellas. En abril de este año, se inauguró la Agencia Espacial Africana (AfSA), que coordinará esfuerzos para el avance de la tecnología espacial en el continente para crear herramientas que ayuden a la economía, el medio ambiente y la sociedad. África tiene ya historia en el espacio: en 1998, Egipto envió su primer satélite y, desde entonces, otros 16 países han lanzado otros 62 para observación de la tierra, telecomunicaciones y usos militares. Pero, pese a los avances, el continente aún depende de la tecnología y apoyo extranjero para desarrollar sus proyectos. El objetivo con la AfSA es ganar soberanía y capacidades para ganar presencia en las conversaciones internacionales sobre el desarrollo espacial.

Una trabajadora de la Agencia Espacial de Egipto trabaja en un laboratorio desarrollo de satélites, concretamente en la parte eléctrica, en una foto cedida por la entidad en marzo de 2025.

Mientras se desarrolló la COP30 en Belém (Brasil), en Planeta Futuro contamos cómo cinco iniciativas en distintos rincones del Sur Global trabajan para que comunidades puedan adaptarse al cambio climático. Empezamos por Delhi, en India, donde se lanzó una política para acelerar la electrificación de los tuctucs y la regularización de esta popular opción de transporte. Pasamos por Malaui, donde grupos de agricultores construyeron sistemas de riego alimentados por energía solar en zonas donde la sequía amenazaba con causar inseguridad alimentaria.

Trabajos de plantación de árboles de la Gran Muralla Verde, en una imagen publicada en redes sociales. Great Green Wall

Seguimos por Bolivia, donde la Red de Mujeres en Defensa del Lago Titicaca consiguió que el lago navegable más alto del mundo fuera reconocido como sujeto de derecho, lo que le garantiza protección ambiental. Cruzamos hasta Nigeria, donde vimos cómo avanzaba la Gran Muralla Verde Africana, un cinturón de vegetación de 8.000 kilómetros de largo y 15 de ancho, que constituye una de las iniciativas de restauración ecológica más ambiciosas de África. Y terminamos en el Caribe, donde el Estado insular de Granada avanzaba en proyectos para recoger el sargazo de las playas y aprovecharlo en distintos proyectos productivos.

Una compañía española consiguió llegar a la fase final del desarrollo de MultiplexAI: una tecnología que usa la inteligencia artificial para convertir los microscopios convencionales en dispositivos inteligentes que detecten, a través de un algoritmo, enfermedades parasitarias como la malaria. Normalmente, detectar las anomalías en la sangre requiere de la mirada paciente y entrenada de profesionales altamente cualificados, pero estos escasean en muchas regiones del mundo. Pero esta innovación de SpotLab, en coordinación con el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal) y nueve instituciones de África y Europa, permitirá detectarlo en segundo y a muy bajo coste. “Es como una especie de filtro de Instagram que busca todos los parásitos que contiene la muestra”, explicaba Miguel Luengo-Oroz, CEO de SpotLab.

Un móvil, acoplado a un microscopio con la tecnología MultiplexAI, detecta el parásito de filariasis presente en la muestra que se está analizando. Jaime Villanueva

La guerra de Sudán se recrudeció en 2025. Este año, vimos la caída de El Fasher a manos de los paramilitares y las consecuencias de los recortes a la ayuda internacional en los campos de refugiados. Pero también, contamos algunas noticias más amables. Por ejemplo, el proyecto Salas de Respuesta a Emergencia, una red comunitaria que ofrece protección civil, atención médica, apoyo alimentario y acceso a la educación en medio de la guerra, ganó el premio Tight Livelihood 2025. Este galardón, premia la acción comunitaria en escenarios de violencia política y desastres climáticos y garantiza a los ganadores apoyo a largo plazo para divulgar su trabajo.

Actividades de las Salas de Respuesta a Emergencias del Premio Right Livelihood 2025 en El Obeid, capital del estado de Kordofán del Norte en Sudán. LCC- Emergency Response Room of North Kordofan

También hablamos sobre las redes de solidaridad que permitieron a los civiles sobrevivir durante el sitio de Jartum. Cocinas comunitarias y farmacias gratuitas fueron algunas de las iniciativas civiles que dieron alivio a la población.