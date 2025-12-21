Trece personas que nos inspiraron en 2025

Estos son los rostros de algunas de las personas que en 2025 hablaron a Planeta Futuro de sus proyectos, sus responsabilidades o sus logros

Hombres y mujeres con historias de vida, proyectos, logros o responsabilidades que son noticia o deberían serlo y que este año contaron a Planeta Futuro qué les mueve

Una abogada paquistaní, un migrante que graba su travesía en patera, un filántropo, un superviviente de la bomba atómica, una mujer que sueña con doblegar al sida, una estrella de la canción africana, una niña adoptada en busca de su madre, una ministra rebelde en un mundo de hombres, un psiquiatra que sana enfermedades del alma en medio de los bombardeos. En esta selección de entrevistas hay personas que comparten una manera de estar en el mundo y una osadía que las hace extraordinarias.

Gente de diferentes edades y orígenes que se embarca sin certezas en grandes aventuras; que osa levantar la voz o hurgar en el pasado, en el suyo propio o en el de su país, para transformar las narrativas; que arriesga su vida porque cree que merece otra mejor o por ayudar a los demás y que emplea su patrimonio en intentar cambiar el mundo.

Estos son algunas de las personas que hemos entrevistado este año en Planeta Futuro, que creemos que merece la pena rescatar:

Esta beninesa es una verdadera “reina” de la canción africana, una feminista convencida, una voz con fuerza e influencia en el continente que aboga por un importante cambio social. Cree que las letras de las canciones deben hablar de los jóvenes, dispuestos a lanzarse al mar buscando una vida mejor, e interpelar a los dirigentes. “Mi última palabra queda dicha cuando mi música está en el mundo y eso es imposible en una dictadura que nos exige cantar solo determinadas canciones”, dijo durante la entrevista, que puedes leer aquí.

Tenía cuatro años el 9 de agosto de 1945, cuando sobrevivió a la bomba atómica en Nagasaki, pero solo empezó su militancia a partir del 2000, cuando sufrió un infarto. Viaja por el mundo intentando convencer a dirigentes de la necesidad de prohibir las armas nucleares con la organización Nihon Hidankyo, formada por los hibakusha, los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2024. “El mundo es sin duda un lugar más peligroso y quienes tienen el poder nuclear no tienen miedo a amenazar con usarlo”, dijo en esta entrevista que puedes leer aquí.

Tiene 28 años y ha logrado la primera sentencia de violencia psicológica de género en su país, Pakistán. En un país donde, según la ONU, el 28% de las mujeres ha sufrido violencia física, la abogada Khushbakht Shah Jullani se ha propuesto además combatir el sesgo de género en las salas de los juzgados a través de la inteligencia artificial. Cree que las máquinas pueden ser más compasivas y menos prejuiciosas que los jueces de su país. “He representado a más de 150 mujeres y he visto cómo un magistrado cambiaba de parecer al comprender, por ejemplo, que la violencia psicológica puede preceder a la física. Soy capaz de hacer mucho ruido. Soy una amenaza para el sistema”, dijo en esta entrevista que puedes leer completa aquí.

Ha sido un año de severos y sobre todo abruptos recortes en cooperación. De parte de Estados Unidos, pero también Reino Unido, Francia o Alemania. Los recortes tienen rostro humano y se han traducido en cierres de clínicas, despidos masivos y pacientes abandonados. El impacto debe llevar a reformular el sistema, a hacer que los países puedan generar suficientes recursos internos con los que “pagar su salud, su educación y sus servicios básicos”. De todo eso hablamos con Winnie Byanyima, directora ejecutiva de ONUsida, en esta entrevista realizada en Sevilla.

Mavis Owusu-Gyamfi, economista de Ghana y presidenta del Centro Africano para la Transformación Económica, cree que los recortes en cooperación decretados en los últimos meses son también una oportunidad para el continente. “Mientras los países del Norte Global miran hacia dentro, creo que es emocionante ver a África mirando hacia fuera, aunque dentro del propio continente. Pensando en cómo los africanos pueden trabajar mejor juntos, comerciar, colaborar”, explicó en una entrevista realizada en Hamburgo que puedes leer aquí.

Es mujer, cristiana y ministra en Siria. La nota disonante en el nuevo Gobierno de Ahmed al Shara. Kabawat, a cargo de la cartera de Asuntos Sociales, se encarga, por ejemplo, de reabsorber a los tres millones de sirios que han regresado tras la salida de Bashar el Asad, en un país donde abundan los enfrentamientos sectarios, agravados por una pobreza que ronda el 90% de la población. “Minoría deberían de ser solo los que no creen en la Siria que estamos construyendo”, explica en esta entrevista realizada en Damasco.

Este antropólogo holandés, descendiente de personas esclavizadas en Surinam, es cofundador de The Black Archives, un acervo que documenta la historia de las colonias neerlandesas y los movimientos de emancipación a través de más de 25.000 libros, documentos, obras de arte y material. “Hay archivos que demuestran que hay una narrativa diferente. Estamos aquí porque sus antepasados colonizaron y explotaron a nuestro pueblo. Tenemos derecho a reclamar nuestro espacio porque también somos ciudadanos holandeses”, dijo en la entrevista, que puedes leer aquí.

El multimillonario y filántropo británico-sudanés está convencido de que ha llegado el momento de que África se desprenda de las ataduras poscoloniales y se haga con las riendas de su futuro. Pero para ello, piensa que hace falta una verdadera unidad africana, inexistente ahora, así como cambios profundos en una arquitectura financiera global, poco favorable para los países africanos. “En la mente de mucha gente, África es sólo una gran mina”, dijo en una entrevista que puedes leer íntegramente aquí.

Desde la frontera en la que nació y se crio, la escritora iraní con raíces afganas Aliyeh Ataei narra las guerras de Afganistán o las luchas tribales desde la perspectiva de quienes ella considera “los olvidados”: los niños, las mujeres o las familias que luchan por sobrevivir en un entorno donde la violencia es omnipresente. “Recuerdo ver cadáveres de niña y nadie nos protegía de eso. Lo consideraban normal. Esa normalidad es la verdadera tragedia”, afirma en esta entrevista, realizada con motivo de la publicación en español de su libro La frontera de los olvidados.

El psiquiatra palestino Yasser Abu Jamei, director del Programa comunitario de salud mental de Gaza, una ONG que lleva 30 años atendiendo a una población que está traumatizada por el conflicto y el aislamiento, ha coordinado a unos 100 profesionales que han ido a los refugios, visitado familias, escuchado a niños y diagnosticado enfermedades en medio de los bombardeos israelíes, el hambre y una terrible falta de medios materiales. “Pero, ¿qué opción hay? ¿Sentarse a mirar como se destroza una sociedad?“, se preguntaba Abu Jamei, en esta entrevista que puedes leer aquí.

Hacker y ministra digital de Taiwán desde hace 10 años, Tang quiere hacer de internet un lugar más seguro y un espacio que se mantenga al servicio de los usuarios y no al revés. La responsable declaró el internet de banda ancha un derecho humano y ha organizado varias campañas contra la desinformación y los deepfakes (vídeos o imágenes manipulados con IA) También creó las Herramientas robustas y abiertas de seguridad en línea (ROOST, por sus siglas en inglés) para la Cumbre de Inteligencia Artificial de París de 2025, un sistema descentralizado y colaborativo que ayuda a detectar casos de abuso sexual infantil a través de plataformas como Bluesky y Roblox. “No necesitamos que una inteligencia superior venga a salvarnos porque ya somos una especie súper inteligente. Solo necesitamos pasar de la singularidad a la pluralidad”, dijo en esta entrevista.

Nació días antes de la erupción del volcán Nevado del Ruiz, en Colombia, en 1985, en la que fallecieron unas 25.000 personas. Fue dada en adopción a una familia española, lleva diez años buscando a su madre biológica y lo ha plasmado todo en el documental La hija del volcán. “Esto es una migración forzosa que yo no he decidido. Lo han hecho otros gobiernos que pensaron que era lo mejor para mí”, dice en esta entrevista, refiriéndose a las irregularidades que presidieron algunas de estas adopciones, que dejaron a los niños, hoy adultos, sin información suficiente para volver a buscar sus orígenes.

El cineasta y actor camerunés intentó cruzar el Estrecho en patera en más de 15 ocasiones y escalar 40 veces las vallas de Ceuta y Melilla. Gran parte de este periplo lo registró con una pequeña videocámara: 10 horas de metraje que quedaron condensadas en los 60 minutos que dura su primera película documental, Les Voyageurs. “Tú estás en Tánger y ves Tarifa a 14 kilómetros. Es difícil tener algo tan a mano y entender que no es posible”, dijo en una entrevista que puedes leer aquí.