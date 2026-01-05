Así es de diferente el roscón de Reyes en el mundo: sin agujero en Francia, con cactus en México o tricolor en EE UU

El dulce de origen romano y consumido en decenas de países sigue resistiendo al ‘sorpasso’ del panetone como postre estrella de las Navidades

Compartir un roscón el día de Reyes como colofón de las fiestas navideñas es una de las tradiciones más arraigadas en esta época del año, pero ni su consumo ni su origen son exclusivos de España. El origen se remonta a la antigua Roma y hoy en día se encuentran incluso en Nueva Orleans, Luisiana, donde el día 6 de enero se come un roscón morado, verde y amarillo.

Repasamos algunos de los roscones que existen en el globo y su origen común.

Roma: las fiestas de Saturno

El origen del roscón se asocia a las Saturnales, también conocidas como la Fiesta de los Esclavos. Era una fiesta pagana celebrada en la antigua Roma en honor al dios Saturno tras el solsticio de invierno. Se celebraba del 17 al 23 de diciembre para conmemorar el comienzo de días de más luz y el final del trabajo en el campo.

¿Por qué hoy en día comemos roscón el 6 de enero? En el siglo IV la Iglesia convirtió todas las fiestas en celebraciones cristianas y la tradición del roscón se extinguió. Más tarde, el dulce reapareció para celebrar la Epifanía del Niño Jesús el día 6 de enero.

Durante las Saturnales, entre los trabajadores del campo se repartían unas tortas redondas hechas de calabaza, higos, dátiles y miel para compensar el trabajo bien hecho durante todo el año. Alrededor del siglo III, se empezó a esconder un haba seca en el interior del dulce. El esclavo que encontraba el haba, símbolo de prosperidad, era libre durante el resto de las fiestas, de acuerdo con la revista Scientific American. En estas celebraciones también se subvertían las normas sociales: durante uno o varios días, los esclavos eran libres, y las personas libres se convertían en esclavos.

Más adelante, la Iglesia cristianizó estas celebraciones y el dulce desapareció en gran parte de Europa. Pero no en Francia, donde no solo sobrevivió, sino que se convirtió en un postre muy apreciado por la alta burguesía. En el siglo XVIII se comenzó a introducir, además del haba, una moneda de oro como sorpresa, señal de riqueza y buena fortuna.

En España, el roscón lo introdujo la corte de Felipe V, el primer rey Borbón español. Con la incorporación de un premio y la penalización simbólica ligada al haba, se popularizó la expresión “tontolaba” para referirse a quien la encontraba, ya que debía pagar el roscón o asumir alguna broma. Poco a poco, y gracias a la moda por la gastronomía francesa, se convirtió en el icónico dulce navideño.

Roscón de Reyes en España

El roscón de Reyes tradicional típico en España está hecho de una masa dulce, parecida a un bollo, y dispuesta en forma circular. Se decora con fruta escarchada o confitada, azúcar y almendras. El roscón tradicional no tiene relleno, pero desde finales del siglo XX se comienza a servir con nata, cabello de ángel, trufa o mazapán.

En su interior se esconde un haba seca y la figurita de un rey, ya sea de cerámica o de plástico. Quien encuentra el haba paga el roscón, y quien se topa con la figurita es coronado rey o reina y la tradición manda coronarle con una corona de cartón.

La Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería (Asemac) calcula que el consumo de roscones en España ronda en torno a los 30 millones de unidades por temporada: más de un roscón por hogar.

Galette des Rois en Francia

En Francia, la variante más extendida del dulce que se consume el 6 de enero se llama galette des Rois (tarta de Reyes). Es originario de Bélgica, Flandes y el norte de Francia y hoy también se consume en Canadá por la herencia francesa. A diferencia del roscón español, no es un pan esponjoso, sino un hojaldre sin agujero central y relleno de frangipane, o franchipán, una especie de crema de almendras. Al igual que en la original torta romana, dentro de la galette des Rois se encuentra una fève o haba. Tal y como cuenta la Agencia Nacional de Turismo francesa, el comensal que la encuentra es coronado rey o reina por un día y se le coloca una corona de cartón.

La tradición francesa manda que el niño de menor edad del grupo se ponga debajo de la mesa y señale para quién es cada rebanada de la tarta, con el fin de evitar “tongos”.

La variante del roscón que cruzó los Pirineos hacia España es otra, propia del centro y sur de Francia, llamada Gâteau des Rois (pastel de Reyes): es un dulce de masa brioche en forma de corona.

Focaccia della Befana en Italia

En Italia, en la región norteña de Piamonte, el día 6 de enero se consume la focaccia della Befana. Su nombre hace referencia a la leyenda de la Befana, una anciana que vuela en una escoba y trae a niños y niñas pequeños regalos —si han sido buenos— o carbón —si se han portado mal—. El dulce se elabora con harina, huevos, mantequilla y leche, ingredientes que todas las familias de la zona tenían en casa siglos atrás. Tiene un aspecto parecido al de un bizcocho y su masa es parecida al brioche.

Esta variante del roscón tiene una forma característica que se asemeja a una margarita, y tradicionalmente lleva un haba seca escondida, señal de buena suerte o prosperidad para quien la encuentre. En la actualidad, sin embargo, también se esconden figuritas de la Befana, de un rey o una combinación de varias.

¿Hay ‘sorpasso’ del panetone?

La tradición navideña que sí está llegando a España desde Italia es la del panettone, o panetone, el postre originario de Milán. Consiste en una masa de pan fermentada en forma de cúpula, relleno de pasas y frutas confitadas. En los últimos años, en España este dulce ha pasado de ser poco conocido a experimentar un auténtico boom. Tal es su éxito que, en 2022, la Real Academia Española (RAE) lo incorporó al diccionario.

¿Ha superado el panetone al roscón de Reyes como dulce favorito navideño? Las búsquedas de ambos términos en Google indican que el roscón sigue generando más interés, aunque el panetone cada año reduce distancias. El gráfico a continuación todavía no incluye el pico de búsqueda de estos días, que muy probablemente hará subir la curva del roscón también este año.

Que el roscón sigue siendo el rey lo corrobora Asemac, que asegura que estamos lejos de que el panetone gane al roscón en España. Además, el gremio asegura que el consumo del roscón ha crecido notablemente en los últimos años gracias a su desestacionalización. De hecho ya se pueden encontrar roscones en el mes de noviembre, cosa que hace años no ocurría.

Bolo Rei en Portugal

Parecido al roscón español, el bolo Rei (roscón de Reyes) portugués también está hecho de una masa que recuerda al bollo, tiene forma circular y se decora con frutas confitadas. Para aromatizarlo, sin embargo, a la masa se le suele añadir vino de Oporto.

Al roscón portugués también se le introduce un haba seca. Quien encuentre el haba dentro del bolo Rei será coronado como rey, y tendrá que comprar el mismo dulce el próximo año. Este dulce no solo sale a las mesas el día 6 de enero, sino que se come durante todo el periodo de las fiestas navideñas.

El Bolo Rei fue introducido en Portugal a finales del siglo XIX, cuando el país todavía era monárquico. En 1910 se abolió la monarquía, y el postre estuvo a punto de desaparecer por su nombre real. No obstante, tanto el nombre como el roscón se mantuvieron.

Rosca de Reyes en México

Con la colonización de América en el siglo XVI, la tradición del roscón viajó a países como Perú, Colombia, Guatemala, Ecuador o México, adaptándose la receta a los ingredientes de cada región. En México, la rosca de Reyes es particularmente emblemática: la masa es muy parecida al roscón español, aunque se adorna con diferentes ingredientes como miel, dátiles, higos, y acitrón, la pulpa de un cactus llamado biznaga. Sin embargo, desde 2010 el consumo y comercio de acitrón está prohibido debido al pobre estado de conservación de esta especie endémica.

La rosca se acompaña con chocolate caliente o atole, una bebida de origen prehispánico que se consigue con la cocción del maíz en agua o leche. Dentro del roscón se esconden figuritas del Niño Jesús, símbolo del niño que tuvo que ser escondido y protegido de la matanza de Herodes.

En México, el comensal que encuentra la figurita del niño se convierte en su padrino, y debe cuidarla hasta el Día de la Candelaria, el 2 de febrero. Además, el padrino tiene que organizar una fiesta, la Tamaliza, donde se comen tamales y atole.

King Cake en Estados Unidos

En Nueva Orleans, una ciudad en el estado de Luisiana, Estados Unidos, se come el King cake. Esta variante del roscón, muy ligada a la herencia francesa de la ciudad, se consume desde el 6 de enero hasta el martes de Carnaval.

El King Cake tradicional está hecho de cinnamon roll, o rulo de canela, en forma circular. Está cubierto de azúcar glas, normalmente de los colores púrpura simbolizando la justicia, verde para la fe, y dorado para el poder. Se suele rellenar de queso crema, praliné, canela o mermeladas.

En el King Cake se oculta una figurita de un bebé de plástico, que representa buena suerte y prosperidad a quien la encuentre. Esa persona también deberá pagar el próximo roscón u organizar la próxima fiesta del jueves graso.