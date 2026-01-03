Seis vinos blancos frizzantes, la opción más económica y festiva para el roscón
Tienen un toque ligeramente dulce, lo que lo convierte en una bebida para todos los públicos y estilos de consumo
Los vinos frizzantes, a medio camino entre el vino tranquilo y el espumoso natural, son una opción económica, fresca y festiva para acompañar el tradicional roscón de reyes. Su perfil afrutado y su toque ligeramente dulce complementan a la perfección los sabores del roscón (frutas escarchadas, almendra y masa brioche), mientras que su baja graduación alcohólica y ligera y sutil efervescencia los hacen accesibles para todo el mundo.
Aunque los vinos con carbónico natural tienen varios siglos de historia, su popularidad actual se debe, en gran medida, a la influencia de los vinos italianos como los moscatos y spumanti. Plinio el Viejo, en su obra Naturalis Historia, ya mencionaba la existencia de vinos burbujeantes y refrescantes, especialmente blancos, que gozaban de gran aceptación entre las clases populares por su carácter festivo y su capacidad para aliviar el calor. Durante siglos, muchos vinos jóvenes se embotellaban antes de que la fermentación alcohólica hubiera concluido por completo. El frío invernal detenía la actividad de las levaduras y, con la llegada de la primavera, estas se reactivaban dentro de la botella, generando una ligera presión natural y suaves burbujas.
Este fenómeno dio lugar a estilos tradicionales, conocidos como vin pétillant en Francia, perlwein o spritzig en Alemania, y vinos de aguja en España. En el siglo pasado, el desarrollo de la enología y los avances tecnológicos en la elaboración permitieron un control más preciso de la fermentación, relegando estos vinos a un papel secundario frente al auge de los grandes espumosos elaborados por el método tradicional. Felizmente, nuestros tradicionales vinos de aguja, primero al socaire de la expansión internacional del popularísimo y económico lambrusco, convertido en los años 80 en un fenómeno global, y más recientemente gracias a la influencia de estilos italianos modernos y prestigiosos como el Prosecco frizzante o el Moscato d’Asti, han sabido reinventarse y mejorar notablemente su calidad.
En los últimos años, este tipo de vino, ligero, fresco, chispeante y tenuemente dulzón, ha ganado no solo en calidad, sino también en diversidad y presencia en el mercado, alejándose de la imagen de vinos simples para convertirse en una opción bien elaborada y atractiva. La mayoría son rosados y blancos, elaborados con variedades como albariño, verdejo, moscatel o tempranillo, en distintas zonas vitivinícolas y mediante métodos diversos. Muchos de ellos, además, se inscriben en las tendencias ecologistas y veganas, resaltando su carácter natural y la ventaja salutífera de su baja graduación alcohólica, que oscila entre los 5 y 10%. Otro aliciente es que no requieren gruesas botellas debido a la baja presión interna (entre 1 y 2,5 bares a 20 °C, frente a los más de 3 bares exigidos para un cava), ni el clásico corcho de hongo con bozal de alambre. Su cierre más habitual es el tapón de rosca o corcho cilíndrico estándar.
Hoy, la oferta de frizzantes se ha diversificado hasta convertirse en una bebida para todos los públicos y estilos de consumo, favorecida por el carácter desenfadado de esta categoría. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación específica ha propiciado una gran variedad de elaboraciones: desde vinos de fermentación interrumpida, generalmente más artesanales, hasta los elaborados mediante segunda fermentación en tanque (método Charmat), por no hablar de los de carbónico añadido o de las versiones desalcoholizadas. Esta diversidad se traduce, lógicamente, en diferencias notables de precio y calidad, por lo que la principal garantía para el consumidor sigue siendo el prestigio de la bodega elaboradora. Buena muestra de ello son estos seis frizzantes frescos, chispeantes y accesibles, ideales para acompañar el roscón.
FRAGANTIA
Finca Constancia
·Teléfono: 925 861 535
·Tipo: blanco semidulce, 5,5%
·Cepas: moscatel
·Precio: 7,85 euros
·Puntuación: 8/10
5.0 BY WIN
Matarromera
·Teléfono: 983 683 315
·Tipo: blanco semidulce, 5%
·Cepas: verdejo, viura y sauvignon blanc
·Precio: 7,66 euros
·Puntuación: 7,9/10
ESTRELLA DE MURVIEDRO
Murviedro
·Teléfono: 962 329 003
·Tipo: blanco semidulce, 7,5%
·Cepas: moscatel de alejandría
·Precio: 5,30 euros
·Puntuación: 7,9/10
YLLERA 5.5
Grupo Yllera
·Teléfono: 983 868 097
·Tipo: blanco semidulce, 5,5%
·Cepas: mezcla de variedades blancas
·Precio: 6,75 euros
·Puntuación: 7,7/10
MOSCATO MEDITERRÁNEO
Pinord
·Teléfono: 938 903 066
·Tipo: blanco semidulce, 5,5%
·Cepas: moscatel de alejandría
·Precio: 6,50 euros
·Puntuación: 7,9/10
FLOR INNATA FRIZZANTE
Valdecuevas
·Teléfono: 983 034 356
·Tipo: blanco semidulce, 5,5%
·Cepas: gewürztraminer y verdejo
·Precio: 5,31 euros
·Puntuación: 7,6/10
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Nicolás Maduro, el autócrata de un régimen aislado sin ninguna intención de rendirse
Lluvia, nieve, viento y oleaje activan los avisos este sábado en siete provincias mientras que el domingo llegará una masa de aire ártico
Qué se sabe por ahora de las explosiones en Venezuela en plena escalada de tensiones con Estados Unidos
Última hora de las explosiones en Venezuela, en directo | El Gobierno de Maduro atribuye a EE UU las explosiones y las considera una “gravísima agresión militar” contra Venezuela
Lo más visto
- Trump avisa de que está preparado para atacar Irán si sigue la represión de las protestas y Teherán amenaza con “caos en toda la región”
- Ayuso bendice un campus universitario de los ‘kikos’ y del Comité Olímpico Español rechazado en cuatro ciudades españolas
- Sergio Ramos lidera a un grupo de inversores para comprar el Sevilla
- Cuerpo anuncia que en enero se aprobará la norma que limita los intereses del crédito al consumo
- El comandante Kapustin no estaba muerto: así fue el montaje del espionaje ucranio para engañar a Rusia