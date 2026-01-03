Seis vinos blancos frizzantes, la opción más económica y festiva para el roscón

Tienen un toque ligeramente dulce, lo que lo convierte en una bebida para todos los públicos y estilos de consumo

Los vinos frizzantes, a medio camino entre el vino tranquilo y el espumoso natural, son una opción económica, fresca y festiva para acompañar el tradicional roscón de reyes. Su perfil afrutado y su toque ligeramente dulce complementan a la perfección los sabores del roscón (frutas escarchadas, almendra y masa brioche), mientras que su baja graduación alcohólica y ligera y sutil efervescencia los hacen accesibles para todo el mundo.

Aunque los vinos con carbónico natural tienen varios siglos de historia, su popularidad actual se debe, en gran medida, a la influencia de los vinos italianos como los moscatos y spumanti. Plinio el Viejo, en su obra Naturalis Historia, ya mencionaba la existencia de vinos burbujeantes y refrescantes, especialmente blancos, que gozaban de gran aceptación entre las clases populares por su carácter festivo y su capacidad para aliviar el calor. Durante siglos, muchos vinos jóvenes se embotellaban antes de que la fermentación alcohólica hubiera concluido por completo. El frío invernal detenía la actividad de las levaduras y, con la llegada de la primavera, estas se reactivaban dentro de la botella, generando una ligera presión natural y suaves burbujas.

Este fenómeno dio lugar a estilos tradicionales, conocidos como vin pétillant en Francia, perlwein o spritzig en Alemania, y vinos de aguja en España. En el siglo pasado, el desarrollo de la enología y los avances tecnológicos en la elaboración permitieron un control más preciso de la fermentación, relegando estos vinos a un papel secundario frente al auge de los grandes espumosos elaborados por el método tradicional. Felizmente, nuestros tradicionales vinos de aguja, primero al socaire de la expansión internacional del popularísimo y económico lambrusco, convertido en los años 80 en un fenómeno global, y más recientemente gracias a la influencia de estilos italianos modernos y prestigiosos como el Prosecco frizzante o el Moscato d’Asti, han sabido reinventarse y mejorar notablemente su calidad.

En los últimos años, este tipo de vino, ligero, fresco, chispeante y tenuemente dulzón, ha ganado no solo en calidad, sino también en diversidad y presencia en el mercado, alejándose de la imagen de vinos simples para convertirse en una opción bien elaborada y atractiva. La mayoría son rosados y blancos, elaborados con variedades como albariño, verdejo, moscatel o tempranillo, en distintas zonas vitivinícolas y mediante métodos diversos. Muchos de ellos, además, se inscriben en las tendencias ecologistas y veganas, resaltando su carácter natural y la ventaja salutífera de su baja graduación alcohólica, que oscila entre los 5 y 10%. Otro aliciente es que no requieren gruesas botellas debido a la baja presión interna (entre 1 y 2,5 bares a 20 °C, frente a los más de 3 bares exigidos para un cava), ni el clásico corcho de hongo con bozal de alambre. Su cierre más habitual es el tapón de rosca o corcho cilíndrico estándar.

Hoy, la oferta de frizzantes se ha diversificado hasta convertirse en una bebida para todos los públicos y estilos de consumo, favorecida por el carácter desenfadado de esta categoría. Sin embargo, la ausencia de una reglamentación específica ha propiciado una gran variedad de elaboraciones: desde vinos de fermentación interrumpida, generalmente más artesanales, hasta los elaborados mediante segunda fermentación en tanque (método Charmat), por no hablar de los de carbónico añadido o de las versiones desalcoholizadas. Esta diversidad se traduce, lógicamente, en diferencias notables de precio y calidad, por lo que la principal garantía para el consumidor sigue siendo el prestigio de la bodega elaboradora. Buena muestra de ello son estos seis frizzantes frescos, chispeantes y accesibles, ideales para acompañar el roscón.

FRAGANTIA

Finca Constancia Elaborado por la bodega toledana Finca Constancia, integrada en el Grupo González Byass, Fragantia es un frizzante que nace del mosto flor de una cuidada selección de uvas moscatel de grano menudo. Las uvas se someten previamente a una maceración prefermentativa en frío. Aroma muy varietal y fragante a frutas carnosas con los recuerdos florales y sutiles notas de pastelería. Sabor equilibrado y ligero, con un dulzor suave y refrescante.



·Teléfono: 925 861 535

·Tipo: blanco semidulce, 5,5%

·Cepas: moscatel

·Precio: 7,85 euros

·Puntuación: 8/10

5.0 BY WIN

Matarromera El Grupo Matarromera, la gran obra de Carlos Moro, elabora en su bodega especializada en vinos sin alcohol Win, este frizzante con solo 5 grados de alcohol. Utiliza el mosto flor de una equilibrada mezcla de las variedades verdejo, viura y sauvignon blanc. Aroma complejo donde destacan notas exóticas de frutas tropicales como la piña y el maracuyá, con toques cítricos y un sutil recuerdo a hierbabuena. Goloso, fresco y persistente.



·Teléfono: 983 683 315

·Tipo: blanco semidulce, 5%

·Cepas: verdejo, viura y sauvignon blanc

·Precio: 7,66 euros

·Puntuación: 7,9/10



ESTRELLA DE MURVIEDRO

Murviedro La bodega Murviedro, antigua Bodegas Schenk, apuesta por un frizzante con algo más de alcohol del habitual. Está elaborado a base del mosto flor de moscatel de alejandría, al que añade mosto fresco. El vino se refermenta en depósito isobárico. Aroma fragante, donde predominan la fruta blanca, un toque amielado, notas de flor e insinuantes recuerdos de mandarina. Sabor expresivo, fresco y equilibrado, con un punto goloso y seductor.



·Teléfono: 962 329 003

·Tipo: blanco semidulce, 7,5%

·Cepas: moscatel de alejandría

·Precio: 5,30 euros

·Puntuación: 7,9/10

YLLERA 5.5

Grupo Yllera La familiar y pionera bodega vallisoletana de los González Yllera elabora este atractivo frizzante con el mosto flor de variedades blancas vendimiadas de noche y maceradas durante 8 horas. Está parcialmente fermentado y cerrado con papón de chapa. Aroma a manzana verde, pera y uva, junto a sutiles recuerdos de flor blanca y toques cítricos de pomelo. En boca resulta goloso, pero con una buena acidez y chispeante final afrutado.



·Teléfono: 983 868 097

·Tipo: blanco semidulce, 5,5%

·Cepas: mezcla de variedades blancas

·Precio: 6,75 euros

·Puntuación: 7,7/10

MOSCATO MEDITERRÁNEO

Pinord La familia Tetes ha impulsado el crecimiento de la centenaria bodega Pinord, hoy presente en las principales D.O. de nuestro país. Este frizzante, parcialmente fermentado, es una buena muestra de la potencia aromática de la moscatel. Aroma intenso a fruta carnosa y tropical, acompañado de ele-gantes notas florales de rosa y jazmín, así como sutiles recuerdos de membrillo. Ligeramente goloso, equilibrado y con un final refrescante.



·Teléfono: 938 903 066

·Tipo: blanco semidulce, 5,5%

·Cepas: moscatel de alejandría

·Precio: 6,50 euros

·Puntuación: 7,9/10



FLOR INNATA FRIZZANTE