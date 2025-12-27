Ir al contenido
Tres grandes champanes por menos de 50 euros para despedir el año

Frente a los estilos definidos de las grandes casas, los mejores champanes de viticultor ofrecen una interpretación personal del paisaje

Viñedos de Huré Frères, en la cara norte de la montaña de Reims (Francia).
Amaya Cervera
Amaya Cervera
Cualquiera que esté pensando en hacerse con unas botellas de champán para celebrar esta Navidad descubrirá que las marcas más conocidas y disponibles en España cuestan ya alrededor de 45 euros la botella. Sin alejarse mucho de esos precios, los champanes de pequeño productor pueden ser una buena opción para paladares inquietos que buscan sensaciones diferentes.

Aunque con una presencia reducida en el mercado español —apenas un 6% en volumen de todo el champán importado en 2024—, la relevancia de estos champanes solo pequeños en el nombre ha ido en aumento a lo largo del siglo XXI, coincidiendo con un importante relevo generacional en la región francesa. Siguiendo la estela de pioneros como Anselme Selosse, que tomó el testigo de su padre, Jacques, en 1974 y cuyas etiquetas rivalizan hoy con las más caras del mercado, muchos viticultores dejaron de vender sus uvas a las maisons o casas productoras para elaborar sus propias burbujas.

Los más relevantes suelen abogar por un cultivo respetuoso en una región donde los herbicidas estaban a la orden del día, intentan obtener la mejor calidad posible en sus uvas, lo que a menudo implica una reducción de rendimientos, y practican una elaboración menos intervencionista. Esto a menudo es sinónimo de champanes más secos dentro de una climatología, que, como ocurre en la mayoría de las regiones frías, se ha visto favorecida por el cambio climático. El resultado: burbujas con una personalidad bien definida que a menudo se escapan de los cánones establecidos por las grandes casas.

Las iniciales RM (récoltants manipulants) en la etiqueta distinguen a los viticultores que trabajan únicamente con sus propias viñas, aunque también hay pequeños productores que, compartiendo esta filosofía general, compran parte de sus uvas a terceros.

De esta exploración del terruño ha surgido toda una corriente de champanes de municipio, de suelos concretos o de viñedos específicos. También han ganado protagonismo actores secundarios en la región, como la variedad pinot meunier que, a la sombra de la pinot noir y la chardonnay, completaba los ensamblajes de las etiquetas de entrada de gama de las grandes casas, y ahora puede llegar a erigirse en única protagonista. Algo parecido ha ocurrido con la lejana Côte des Bars, la zona más meridional y apartada del cogollo de grands crus de Champagne, que cuenta ahora con un ramillete de nombres especialmente buscados.

La ampliación de las elaboraciones para mostrar múltiples aspectos de la región de Champagne al detalle, junto a la defensa de unos suelos vivos, a menudo por la vía del cultivo ecológico y biodinámico, son aportaciones que han tenido un impacto en la denominación en su conjunto y han llegado a influir incluso en la manera en la que muchas de las grandes casas miran hoy hacia el futuro.

El movimiento, por otro lado, se ha ido retroalimentando a sí mismo. La aparición de nuevos proyectos de calidad no ha hecho sino inspirar a nuevos viticultores a dar el salto a la elaboración o a plantearse nuevos retos. El tamaño pequeño, por otro lado, ha contribuido al aumento de la demanda, con el consiguiente ascenso de precios de ciertos productores que alcanzan casi un estatus de culto y dejan un hueco libre para nuevas promesas.

En 2024, un año de caída de ventas del champán tras la euforia que siguió a la pandemia, la región estuvo representada en España por 149 maisons o casas productoras, 15 cooperativas y 194 pequeños productores. Esta cifra da una idea de lo atomizado del mercado y explica la existencia de importadores especializados en este segmento como Terroir Champenois-Locos por las Burbujas y Á la Volé, u otros más generalistas como Mibil Vinos que prefieren centrarse también en los pequeños. Hemos pedido a cada uno de ellos que elijan una etiqueta para iniciarse en este complejo entramado de pequeños productores de Champagne.

HURÉ FRÈRES INVITATION

Huré Frères

Esta casa busca reflejar en sus espumosos el carácter fresco de los viñedos de la cara norte de la montaña de Reims. Invitation es la puerta de entrada a su filosofía: la suma de todas sus parcelas, enriquecida con entre un 30% y un 40% de una reserva perpetua conservada en tanques acero inoxidable y grandes fudres de madera. “La complejidad y el carácter oxidativo viene de la solera, mientras que la frescura del vino de añada transmite la esencia del terruño”, dice Álvaro Moreno, de À la Volée.

·DO: Champagne
·Tipo: Extra Brut, 12%
·Cepas: 40% pinot noir, 40% pinot meunier, 20% chardonnay
·Precio: 42 euros

MEUNIER PERPÉTUEL

Meunier Perpétuel

Geoffroy Delouvin Nowack es la undécima generación de viticultores establecidos en Vandières, en el gran valle central de Champagne donde domina la uva pinot meunier, que vive un renacimiento. Para dar más relieve a esta variedad, a la añada de base se añade parte de una reserva perpetua iniciada en 1992. Para Manel Pla y Vicky Barrueco, creadores de la tienda online Locos por las Burbujas, “la crianza de cuatro años sobre lías aporta una gran profundidad, complejidad y equilibrio”.

·DO: Champagne
·Tipo: Extra But, 12%
·Cepas: 100% pinot meunier
·Precio: 47 euros

LES DEUX VALLÉES

Les Deux Vallées

La región más meridional de Champagne, cercana a Borgoña, tiene más en común con esta última que con las viñas de la montaña de Reims o la Côte de Blancs. Aquí no hay grandes crus pero sí una mayor madurez que permite elaborar espumosos secos como este Brut Nature. Además de reflejar la singularidad de los suelos locales, Gerardo Hervás, de Mibil Vinos, destaca la presencia de pinot blanc en el ensamblaje, una mutación blanca de la pinot noir que va ganando enteros en la Côte des Bar.

·DO: Champagne
·Tipo: Brut Nature, 12%
·Cepas: 50% chardonnay, 50% pinot blanc
·Precio: 50 euros

Sobre la firma

Amaya Cervera
Amaya Cervera
Licenciada en Periodismo por la Universidad de Navarra y especializada en vino, es fundadora de la página web www.spanishwinelover.com. Ha sido redactora-jefe de la revista Sibaritas y miembro del equipo de cata de las guías Peñín y Todovino. Colabora con revistas nacionales e internacionales y participa como jurado en competiciones vinícolas.
