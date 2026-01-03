Buscador | Dónde comprar (algunos de) los mejores roscones de reyes artesanos de toda España, precios y cómo son
EL PAÍS selecciona más de un centenar de obradores repartidos por todo el territorio que preparan los bollos más madrugadores del año
Para muchos es el bollo estrella de los primeros días del año, el dulce que pone fin a los fastos navideños. Para muchos, es el bollo estrella de los primeros días del año, el dulce que pone fin a los fastos navideños. El roscón de Reyes es un ritual: llega una vez al año en forma de masa esponjosa y aroma de azahar, con una mezcla equilibrada de dulzor y ligereza. Una buena pieza se reconoce al primer bocado: miga jugosa, nada apelmazada, y un perfume cítrico limpio. Si lleva fruta escarchada o confitada, debe ser artesana; y si lleva almendra en la cobertura, que sea de buen grano o bien laminada. Lo demás —sorpresa, haba, corona— forma parte del juego.
El mundo del relleno se sofistica cada vez más, siguiendo las tendencias del momento: la nata sigue ganando por goleada, aunque el pistacho va haciéndose un hueco poco a poco. Los obradores artesanos de toda España trabajan a buen ritmo esta semana para tener sus piezas listas para la noche más mágica del año.
Esta es una selección de algunos de los obradores que miman sus bollos con una materia prima única, siguen recetas familiares, crean otras más actuales e impregnan las calles de sus localidades de olor a mantequilla, masa, cítricos y a la característica agua de azahar.
