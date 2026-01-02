Queridos Reyes Magos, ¿me recomiendan la mejor rosca en Ciudad de México?
Estas son cinco recomendaciones para el manjar de enero que van desde lo más tradicional hasta las variantes con guayaba o cardamomo
El inicio de año trae consigo una lista de cinco lugares para comprar la entrañable rosca de reyes. En esta ocasión, la Guía Gastronómica se puso en marcha para encontrar una de las grandes creaciones de la panadería. Algunos de estos establecimientos apuestan por el toque original, otras por el chocolate, cardamomo, toques frutales o un enfoque absoluto a la costra azucarada. Todo sea por alcanzar un trozo de este pan tan codiciado por los mexicanos.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Baleares y la Comunidad Valenciana lideran el interés por opositar, seguidas de Madrid y Cataluña
Ábalos, Kitchen y el entorno de Sánchez: el calendario judicial que condiciona al Gobierno
Qué se sabe del incendio que ha causado al menos 40 muertos en un bar en Suiza
2026 arranca con un mundo en vilo: cinco claves para entender el año que empieza
Lo más visto
- Detenido en Sinaloa Pedro Inzunza Noriega, uno de los presuntos narcoterroristas buscados por Estados Unidos
- La Auditoría señaló durante cinco años la impericia de la Marina en la construcción del Tren Interoceánico
- El accidente del Tren Interoceánico da un nuevo golpe a la Armada
- El descarrilamiento del Tren Interoceánico es el sexto incidente en dos años de los nuevos trenes de los gobiernos de Morena
- México concreta su viraje comercial con la entrada en vigor de aranceles a China y a países sin tratados