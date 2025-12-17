La FundéuRAE elige arancel como la palabra del año

El presidente Donald Trump habla durante un evento para anunciar nuevos aranceles, el 2 de abril de 2025, en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca en Washington.

Arancel es la palabra de 2025. Así lo ha comunicado la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Real Academia Española y la Agencia EFE, la mañana de este miércoles en un acto presidido por la reina Letizia, presidenta de honor de la Fundación. Apagón, boicot, dron, generación Z, macroincendio, macorredada, papa, preparacionista, rearme, tierras raras y trumpismo eran las otras palabras candidatas, todas ligadas a la cobertura periodística en 2025. En el evento se ha conmemorado también el vigésimo aniversario de la institución de la lengua española.

Según el Diccionario de la Lengua Española, arancel es una “tarifa oficial determinante de los derechos que se han de pagar en varios servicios, como el de costas judiciales, aduanas, etc., o establecida para remunerar a ciertos profesionales”, o bien, “tasa, valoración, norma, ley”.

La elección de este año está enmarcada en el contexto de la guerra arancelaria impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump hacia todas las direcciones: en Latinoamérica con Colombia, Brasil y México, con su vecino Canadá, en Asia un largo ir y venir con China, y una fuerte amenaza que también llego a la Unión Europea, por dar algunos ejemplos. La discusión en torno a los aranceles se ha tomado los medios de comunicación y la agenda política mundial por las implicancias económicas que pueden tener las medidas del gigante norteamericano.

No solo la FundéuRAE ha elegido la palabra del año. Oxford comunicó hace dos semanas que rage bait (cebo de ira) fue, según ellos, la palabra que dominó el debate público. Hace unos días el sello editorial Merriam-Webster, responsable del principal diccionario de inglés de Estados Unidos, comunicó que su elección es slop (no tiene una traducción directa al español), hace referencia al contenido basura creado por la inteligencia artificial.

En 2024 la palabra elegida fue dana. En un comunicado de la Fundéu justificaron la decisión: “En primer lugar, a su gran presencia en los medios de comunicación, que se incrementó exponencialmente tras las graves inundaciones causadas por este fenómeno atmosférico en el este y en el sur de la península ibérica a finales de octubre, en las que fallecieron más de 200 personas y muchas otras resultaron afectadas por los múltiples destrozos ocasionados. En segundo lugar, a su interés lingüístico y las dudas que aún genera su escritura en los hablantes”.

Algunas de las ganadoras en los años anteriores fueron polarización (2023), inteligencia artificial (2022), vacuna (2021), emojis (2019) o aporafobia (2017). El propósito de esta iniciativa es encontrar el término que define la conversación pública a través de la palabra más notable o significativa en el último año.

Nuestro idioma está en constante cambio. Así, además de reconocer a la palabra del año, el lunes pasado la RAE presentó 330 novedades del Diccionario de la Lengua Española (DLE) para su 24ª versión a publicar en 2026, entre las que destaca loguearse, microteatro, milenial y turismofobia.