La RAE incorpora loguearse, microteatro, milenial o turismofobia al Diccionario

Loguearse, microteatro, milenial y turismofobia son algunas de las palabras que la Real Academia Española (RAE) ha incorporado al Diccionario de la lengua española (DLE). En un acto, la mañana de este lunes, la institución ha presentado la versión digital 23.8.1 del texto, un adelanto del trabajo desarrollado por las Academias de la Lengua a lo largo de este año y ha servido como antesala a la publicación de la 24ª edición del DLE. Se trata de nuevas voces que obedecen “a la pequeña revolución de las palabras que se produce por la irrupción de la tecnología. Que tiene un enorme efecto en el lenguaje, y esto es algo que no pasa demasiado”, han explicado Elena Zamora, responsable del Instituto de Lexicografía, y el director de la RAE y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), Santiago Muñoz Machado.

Zamora ha expuesto las principales líneas de trabajo que han guiado esta nueva versión electrónica y su encaje dentro del proceso de renovación del diccionario normativo. Y también he explicado las incorporaciones por campos semánticos: el campo de la ciencia y la medicina es uno de los que más nuevos términos aporta, como la enfermedad de la rosácea, la autovacuna o el gravitón. No solo las ciencias reales tienen cabida en las novedades: de la ciencia ficción llega el término “teletransportación cuántica”.

Otro campo semántico con un impacto enorme es el mundo digital. De internet y sus afueras llegan voces como loguearse (plenamente adaptable a la ortografía del español), y extranjerismos crudos como gif, hashtag, mailing o streaming. No son las únicas novedades: por ejemplo, del ámbito de las redes sociales se añade una nueva definición a “etiqueta”, y lo mismo pasa con “directo”. Del periodismo llega “fotonoticia”. De las artes escénicas llegan “microteatro” y “alfombra roja”. Y “nunchaco” (los famosos palos de lucha unidos de Bruce Lee) llega desde el mundo de las artes marciales. “Comecocos” comparece también, desde el mundo de los videojuegos.

“Hacer un simpa” entra también en el DLE. Y también su versión argentina: hacer un pagadiós. Otra palabra que llenará titulares por ser “un fenómeno creciente por la conciencia ecológica”, en palabras de Zamora: “turismofobia”. Y de conciencia ecológica tienen mucho también crudivorismo y sus derivados: crudismo y crudívoro. “Ninguna de estas novedades es un capricho de los académicos”, ha señalado Muñoz Machado, “como algunos insinúan”. El director desgranó el proceso de estudio e incorporación de nuevas voces, del Instituto de Lexicografía (que evalúa las peticiones) a las objeciones de las Academias americanas. “Todo sigue un proceso complejo”, ha explicado.

“Muchas propuestas llegan desde Instituciones, pero también desde particulares y académicos”, ha contado Zamora, aludiendo al proceso interno de análisis y validación lexicográfica. La nueva versión del DLE ha incorporado revisiones, ajustes y nuevas incorporaciones léxicas. En total, “unas 330 novedades”, ha concretado la experta. La presentación de esta versión electrónica ha reafirmado el papel central del DLE como obra de referencia para millones de hablantes y profesionales, y ha anticipado algunas de las novedades que marcarán la próxima edición impresa, que saldrá el año que viene.

Rifirrafe

Sobre la comparecencia ha sobrevolado la polémica de los últimos tiempos: el enfrentamiento entre la RAE y el Instituto Cervantes, cuyo director, Luis García Montero, cargó en octubre contra Muñoz Machado (“La RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”, dijo entonces), y la semana pasada le acusó de intentar imponer Panamá como sede del próximo Congreso de la Lengua (CILE).

Muñoz Machado no ha entrado al trapo, pero sí ha señalado algo sobre el próximo CILE: “El Congreso de Panamá ha cumplido su primera etapa, que es que las Academias han acordado el lugar de celebración. Falta que el Gobierno de Panamá se ponga de acuerdo con el Gobierno Español. Quedan pasos, pero sí, lo normal es que acabe celebrándose en Panamá”. Eso, si todo sale según lo previsto, será en 2028.