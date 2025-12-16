‘Slop’: la palabra del año de Merriam-Webster hace una crítica al contenido basura creado por la inteligencia artificial

El sello editorial Merriam-Webster, responsable del principal diccionario de inglés de Estados Unidos, ha elegido slop como la palabra del año. Si bien el término no tiene una traducción directa al español —lo más cercano sería bazofia— en el contexto cultural actual se utiliza para describir contenido digital de baja calidad producido de forma masiva mediante inteligencia artificial.

En la práctica, slop se refiere a la proliferación de videos e imágenes absurdas (y a veces perturbadoras) que saturan las redes sociales: desde un canguro de apoyo emocional que no puede viajar en avión, hasta un bebé con su propio pódcast, un gato escalando la Torre Eiffel o una estatua dorada de Donald Trump en Gaza. Básicamente, su uso es similar al de la palabra spam para referirse al correo basura. “Todo el material que nos aparece en las pantallas queda condensado en apenas cuatro letras. Slop suena como algo húmedo, viscoso, que no se quiere tocar. Slop es algo que se escurre y lo invade todo”, explicó Merriam-Webster sobre el nombramiento.

En el siglo XVIII, la palabra se usaba para referirse al barro blando, pero en el siglo XIX pasó a significar desechos de comida o bazofia. Con el paso del tiempo, el término adquirió un sentido más amplio y comenzó a emplearse para describir algo de poco valor. De acuerdo con la editorial, el objetivo de elegir slop como la palabra del año fue demostrar que la inteligencia artificial está lejos de ser una amenaza real a la creatividad humana por la poca calidad del contenido que produce; sin embargo, en ciertos casos ha tenido un impacto que va más allá del de una imagen mal hecha que se hace viral.

Al igual que las redes sociales en años anteriores, la inteligencia artificial ha transformado el panorama político. En enero de 2024 circuló un mensaje que, mediante inteligencia artificial, recreaba la voz de Joe Biden e incitaba a los votantes a abstenerse de participar en las primarias de New Hampshire y a “guardar su voto” para la elección general de noviembre. Además, durante la campaña presidencial circularon imágenes manipuladas de Kamala Harris ofreciendo una conferencia ante un auditorio comunista, que Trump compartió, así como otras fotografías que la colocaban en posiciones denigrantes.

En el conteo de palabras más buscadas en 2025 en su plataforma digital, el diccionario Merriam-Webster también destacó tariff (arancel en inglés), por la guerra comercial del presidente Trump, y gerrymander (la manipulación de distritos electorales), un movimiento político que tanto republicanos como demócratas han empleado en meses recientes.