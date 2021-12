El nuevo mundo que crea el ‘blockchain’

#SomosFuturo es un proyecto para inspirar a los jóvenes y que sean protagonistas del futuro. Queremos impulsar su talento y despertar su pasión por el conocimiento científico. Ellos son el motor para conquistar el mañana.

Esta webserie es un viaje apasionante en 32 vídeo-etapas protagonizado por grandes divulgadores de la ciencia en España. En este episodio, el vigésimo quinto de la serie, Carlos Santana Vega, mejor conocido como Dot CSV, esclarece una cuestión de la que probablemente muchos hayan oído hablar pero cuya definición es tan compleja como imprescindible será esta tecnología en un futuro cercano: ¿de qué hablamos cuando hablamos de Blockchain? Pues se trata, cuenta el especialista, de una revolución: ya no serán necesarias bases de datos centralizadas que, en caso de avería, comprometan la enorme cantidad de información que contienen. Con Blockchain, la base de datos estará a salvo en los ordenadores de todos los usuarios de la red, que a su vez sirven como garantes de la veracidad de esa información, sin necesidad de intermediarios. ¿Qué significa esto? Así funcionan, por ejemplo, las criptomonedas: divisas que no necesitan del control bancario; o de los llamados smart contracts o contratos inteligentes, acuerdos digitalizados en los que las cláusulas se aplican automáticamente si las dos partes cumplen los términos sin necesidad de un tercero que se cerciore y ejecute. Gracias a esta tecnología se podrá, por ejemplo, garantizar la propiedad intelectual de una obra de arte digital o, por qué no, de un meme. ¿Quieres conocer qué posibilidades te abrirá pronto este ingenio? Descúbrelo todo en este vídeo.