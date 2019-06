El Supremo paraliza la exhumación de Franco

En foto: cruz del Valle de los Caídos, donde está enterrado el dictador Francisco Franco. En vídeo: declaraciones de Carmen Calvo, la vicepresidenta del Gobierno. OSCAR DEL POZOOSCAR DEL POZO AFP | VÍDEO: EFE

Cuarenta y tres años después de su entierro y a seis días de la fecha prevista para su exhumación, un tribunal ha paralizado el traslado de los restos de Francisco Franco del monumento a su victoria en la Guerra Civil en el que se haya desde 1975 a un panteón del cementerio de El Pardo, donde yace su esposa. Cinco magistrados de la sección cuarta del Tribunal Supremo han accedido este martes "por unanimidad" a la petición de la familia para suspender la operación en la que el Gobierno de Pedro Sánchez trabaja desde prácticamente su llegada a La Moncloa.

El Supremo considera que no acceder a la petición de la familia para suspender cautelarmente la exhumación mientras no hay una sentencia firme sobre el fondo del asunto podría causar un "perjuicio" a los recurrentes "y especialmente a los intereses públicos encarnados en el Estado y en sus instituciones constitucionales, los cuales se verían gravemente afectados si, exhumados esos restos, se estimara el recurso y fuera preciso devolverlos al lugar en que se hallan". Es exactamente lo que argumentaban los siete nietos del dictador, que hablaban de "daño irreparable" si la operación seguía adelante. "Ninguna familia debe ser obligada a pasar por dos exhumaciones y tres entierros de uno de sus seres queridos mientras no se hayan agotado todas las vías jurisdiccionales en las que podría hacer valer sus legítimos derechos", decían en su recurso.

EL PAÍS avanzó los planes de exhumación el 17 de junio de 2018, pero el proceso se ha complicado mucho más de lo que el Gobierno esperaba. La familia del dictador y la Fundación Nacional Francisco Franco han recusado hasta en 14 ocasiones a los instructores del expediente administrativo y desde que el Ejecutivo confirmó su intención de exhumar los restos del Valle de los Caídos para convertir el monumento en "un lugar de memoria y reconciliación" han puesto todo tipo de obstáculos al proceso, incluido el de pedir honores militares para el nuevo entierro y solicitar que el mismo se hiciera en la catedral de La Almudena, en pleno centro de Madrid.

El Gobierno dio un plazo a la familia para escoger el nuevo lugar de inhumación, pero no previó que los nietos podían señalar la cripta de La Almudena donde yacen los restos de la hija del dictador, fallecida en diciembre de 2017. El Ejecutivo viajó entonces al Vaticano para tratar de recabar el apoyo de la Iglesia y finalmente, alegó razones de orden público — "evidentes riesgos para la seguridad ciudadana y la movilidad"— para vetar la catedral como nuevo lugar de enterramiento. El Valle de los Caídos, en San Lorenzo del Escorial, a 58 kilómetros de Madrid, sigue siendo hoy lo que Franco quiso que fuera, un gran monumento para inmortalizar su victoria en la Guerra Civil, pero llevarlo a La Almudena podría trasladar el lugar de exaltación del franquismo a una zona turística en la capital.

La familia ya intentó paralizar el proceso hace meses, pero el alto tribunal rechazó entonces frenar los trámites al no haber concluido el Gobierno el procedimiento administrativo. El Supremo, se reservó, eso sí, la última palabra al dejar la puerta abierta a los nietos de Franco para presentar un recurso cuando el Ejecutivo terminara el expediente, como así fue. El pasado abril pidió al Gobierno una copia del acuerdo del Consejo de Ministros del 15 de marzo en el que se decidió que la exhumación de los restos del dictador y su posterior inhumación en el cementerio de Mingorrubio, en El Pardo, se realizara el 10 de junio. Y este martes ha accedido a la petición de la familia de suspender la operación.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica presentó este lunes una queja ante el Poder Judicial al entender que uno de los magistrados, José Luis Requero, no era imparcial por haberse manifestado con anterioridad en contra de la llamada memoria histórica y por su relación de amistad con el abogado Santiago Milans del Bosch, que ha colaborado con la Fundación Franco. Miembros de la plataforma ni Valle ni Almudena,que agrupa a un centenar de asociaciones, han convocado una protesta este mediodía en las inmediaciones del Supremo. "Cada día que Franco pasa en Cuelgamuros constituye un insulto a la sociedad española y a la democracia", afirman.

El Gobierno prometió respetar la decisión del Supremo, pero no renuncia a volver a intentarlo. "Alcanzar el objetivo último importa más que todo el camino que tengamos que recorrer", declaró este lunes la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo. La propuesta de exhumar los restos del dictador para convertir el Valle de los Caídos —una anomalía internacional, según los relatores de la ONU que lo visitaron— en un lugar de memoria ha sido aprobada dos veces en el Congreso de los diputados. En 2017, por 198 votos a favor y 140 abstenciones y en 2018, por 172 votos a favor, 164 abstenciones (del PP y Ciudadanos) y dos en contra (de diputados populares que aseguraron que había sido un error).

Sepultado por una losa de 1.500 kilos, con flores frescas cada día sobre su tumba, Franco resiste en el monumento a los caídos, la mayor fosa común de España, donde fueron enterrados sin consentimiento familiar cientos de republicanos exhumados de fosas y cunetas repartidas por todo el territorio nacional.