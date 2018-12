El Supremo rechaza parar los trámites para exhumar a Franco, pero advierte de que tendrá la última palabra

El Tribunal Supremo ha decidido este lunes no paralizar, por ahora, los trámites del Gobierno para la exhumación de Francisco Franco. El tribunal ha rechazado la petición de la familia del dictador, que había pedido al Supremo que suspendiera de forma cautelar la exhumación hasta que el tribunal decida sobre el fondo asunto (si el traslado de los restos del dictador es o no legal). En su escrito, los nietos de Franco alegaban que la suspensión cautelar era necesaria para evitar un “daño irreparable” en el caso de que los magistrados acaben dando la razón a la familia y consideren que los restos del dictador deben seguir en la basílica de Cuelgamuros. Sin embargo, el tribunal considera que la medida cautelar debe ser denegada porque el acuerdo del Gobierno recurrido no justifica por sí mismo la exhumación de los restos de Franco ni produce una situación irreversible que haga perder su finalidad al recurso.

El tribunal permite al Gobierno seguir adelante con los trámites para exhumar al dictador, aunque deja abierta la puerta para que vuelva a recurrirlo cuando el Consejo de Ministros acuerde definitivamente sacar del Valle de los Caídos los restos de Franco. El tribunal advierte de que ese acuerdo no podrá ejecutarse hasta que no se resuelva la posible impugnación de la familia y el Supremo se pronuncie sobre ella.

La familia Franco ha recurrido en el Supremo la decisión del Gobierno de sacar del Valle de los Caídos los restos del dictador. Pero además, había pedido al tribunal que paralizara cautelarmente el acuerdo del 8 de noviembre por el Consejo de Ministros para avanzar en la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, que el Gobierno pretende realizar antes de que acabe el año. "De nada serviría a mis representados que la justicia acabe dándoles la razón años después de que hayan tenido que pasar por el amargo trato de una exhumación tan humillante como dolorosa para ellos y en contra de su voluntad. No hay indemnización alguna que pueda paliar el daño moral que se les infligiría", asegura el recurso firmado por el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, hijo del ministro franquista José Utrera-Molina.

Los nietos, promotores del recurso, denuncian que se vienen produciendo "irregularidades" en todo el procedimiento, pues la orden de exhumación es consecuencia del real decreto ley aprobado en agosto por el Gobierno y que modifica el artículo 16 de la ley de memoria histórica de 2007 para establecer que en el Valle de los Caídos "solo podrán yacer los restos mortales de personas fallecidas a consecuencia de la Guerra Civil española, como lugar de conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas de la contienda".

Sin embargo, la familia advierte que el procedimiento solo se ha iniciado respecto de los restos de Franco por lo que se está aplicando una política de "caso único". Además, según la familia, el Ejecutivo de Pedro Sánchez está violando su "derecho a la intimidad personal y familiar", puesto que los nietos han "manifestado de forma unánime su frontal oposición a la exhumación de los restos de su abuelo" y aún así, se ha seguido adelante.