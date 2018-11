Ábalos pide humildad a los Franco y lamenta el debate sobre los restos del dictador

Jose Luis Ábalos, tercera de la izquierda, durante la vista que ha realizado al cementerio de Paterna. EFE/ JUAN CARLOS CÁRDENAS / VÍDEO: ATLAS

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha criticado y lamentado este jueves en Paterna (Valencia) que siga debatiéndose en España sobre la exhumación "de los restos de un dictador", en referencia a Francisco Franco. "Sería impensable en otros países. ¿Se lo han planteado en Alemania alguna vez, o en Italia, o en algún país democrático", ha criticado el dirigente socialista.

En un acto de homenaje a los represaliados por la dictadura en el cementerio municipal de Paterna, a espaldas del cual fueron fusilados miles de ellos en el conocido como paredón de España, Ábalos se ha preguntado cómo la familia de Franco está "orgullosa de su herencia" y les ha pedido, "tras años de arrogancia, imposición y eliminación del discrepante", un poco de humildad. "Hoy después de tantos años seguimos luchando por la verdad, porque hay quien quiere reescribir la historia y, con total impudicia, vemos encuentros con alguien de la Fundación Francisco Franco", donde se reivindica "no sé qué derecho democrático" para los que "pisotearon la democracia y acribillaron a todo luchador por esa democracia", ha enfatizado el ministro.

Al término del homenaje, y preguntado por si un tercero está mediando entre la familia Franco y el Gobierno respecto de la exhumación de los restos de Franco, el secretario de Organización socialista ha contestado: "No sé. La verdad, no tengo ni idea". Ábalos no ha querido hacer más declaraciones.

En su discurso, ante decenas de personas, el dirigente del PSOE ha insistido en que "están intentando enfrentar las mentiras y la falsificación de la historia en torno a la Dictadura de Franco en España. "Dicen que era un general, pero no. No era un general solo, porque hay generales buenos, delincuentes o asesinos como este. Otros tratan de homologarlo a un presidente o un jefe de estado normal. Pues no, no lo integremos como normal. No integremos como normal lo reprochable y lo execrable", ha pedido.

No es la primera vez que el ahora ministro acude al cementerio de la localidad valenciana, donde miles de represalidados del franquismo fueron fusilados y después enterrados en fosas comunes. Ábalos ha descrito el acto de este 1 de noviembre como un acto de reivindicación de la verdad y de nuestra propia historia, para evitar repetirla y no tener que soportar a personas que relativicen lo que fue la Dictadura, incluso en sus peores momentos. Eso es intolerable", ha dicho. "Es una página de nuestra historia de la que no nos podemos sentir orgullosos".

La secretaria general del PSPV en la provincia de Valencia, Mercedes Caballero, ha propuesto al Gobierno que el paredón de Paterna (Valencia) se convierta en el museo de la Memoria. Según la dirigente, el 1 de noviembre en Paterna se ha convertido "en un día del homenaje a todos aquellos que lucharon por nuestra libertad"; y ha recordado que el presidente Pedro Sánchez dijo hace unos meses que habría que buscar un emplazamiento para la creación de ese museo para la Memoria. "Que tengan en cuenta Paterna", ha subrayado Caballero.